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金賽綸逝世｜金秀賢過往言論令人細思極恐　曾對呢位當紅花旦稱：哪天就能跟我演女主角！

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢過往言論令人細思極恐，曾對呢位當紅花旦稱：哪天就能跟我演女主角！

【金賽綸 / 金秀賢 / 金裕貞 / 擁抱太陽的月亮】金秀賢近日被曝曾與已故女星金賽綸戀愛，兩人在一起時女方僅15歲未成年，加之兩人親密照被不斷曝光，引起全網嘩然，金秀賢過往結婚計劃及擇偶標準言論被翻出，有關「金秀賢戀童癖」的詞條登上社交平台X（原Twitter）韓國趨勢。

然而，有網民挖出金秀賢13年前接受採訪時的言論，他對當時僅有13歲的對手演員、現韓國當紅演員金裕貞直言：「哪天就能跟我演女主角！」引起眾多網民不滿，認為其言語冒犯，而近期種種似乎早有跡可尋。

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金賽綸逝世｜金秀賢過往言論令人細思極恐

金秀賢於2012年主演電視劇《擁抱太陽的月亮》，當年創下超高收視率，而在劇中飾演幼年時期女主的是當年僅有13歲的童星金裕貞。

當時金秀賢、金裕貞與一眾《擁抱太陽的月亮》主演接受訪問時，金秀賢大讚金裕貞演技精湛，「可能太把她當作小孩來看了，看到她本人以後，她非常有氣勢，可以震懾眾人的那種程度，既大膽又聰明，我很好奇她長大後的成熟樣貌」。

而聽到金秀賢講到「可能哪一天的不久後就可以一起跟我演男女主角了」，言下之意期待與金裕貞演愛情戲，坐在一旁的金裕貞露出十分驚訝、錯愕的表情。

此事在當時並未引起風波，但最近被重新翻出，網民直指金秀賢的發言十分冒犯無理，「好噁心，這是可以對13歲的小孩說的話嗎？」、「這發言很危險」、「正常該說不會把13歲的小女孩當作可以一起演男女主角來看」。

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金賽綸逝世｜金秀賢片場突然擁抱13歲的金裕貞

而另有網民挖出在《擁抱太陽的月亮》拍攝期間的片場花絮，有一場戲並未安排兩人擁抱，在未徵得金裕貞同意的情況下，金秀賢突然擁抱她，令她十分震驚並驚慌躲避。
網民對此表示，「一定要看影片，影片看完後會覺得更奇怪」、「看金裕貞的表情......眼睛瞪大看著，這明顯不是感謝而是驚訝，竟然在鏡頭前也是這樣」、「金裕貞一臉驚慌......唉」。

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