復活節好去處2025｜黃金海岸復活節10大遊戲體驗區　早鳥價1大1小$188+送小食餐廳優惠

▲ 今年黃金海岸首度聯乘智樂兒童遊樂協會於4月18日至21日期間，舉辦以創造自由遊戲為主題的「智趣樂玩復活節」。

復活節長假期將至，家長們又是時候計劃行程，與孩子盡情享受春日時光！今年黃金海岸首度聯乘智樂兒童遊樂協會於4月18日至21日期間，舉辦以創造自由遊戲為主題的「智趣樂玩復活節」。

最新影片推介︰

復活節好去處2025｜黃金海岸10大遊戲體驗區

活動主打「到處走、到處玩」的遊戲概念，以復活節元素及靈活多變的大自然相關材料，於戶外超過5萬平方呎大草坪打造10個好玩有趣的遊戲體驗區，讓孩子化身為活躍好動的復活兔，盡情探索各種遊戲的可能性。

由5.5噸貨車改裝成的「智樂遊樂車」讓小朋友隨意穿梭車身的滑梯及於小閣樓發掘小玩意；全由小朋友主導的「冒險挑戰區」自由組合及計劃冒險路線；至「充氣彈跳區」隨心攀爬跳躍；「想像搭建區」及「塗鴉世界」則提供色彩繽紛的物資，讓小朋友發揮創意打造夢想遊樂空間；以及應節的「創意彩蛋區」及「雞蛋投擲區」等等，通通鼓勵孩子們在不受任何限制的環境下全憑直覺及想像體驗遊戲，尋找簡單遊戲帶來的純粹快樂。

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復活節好去處2025｜早鳥優惠價$188

「智趣樂玩復活節」的門票由即日起於Klook網上平台發售，1名小童及1名成人的入場套票售價為HK$198，現可享早鳥優惠價$188！每節活動為1小時45分鐘，門票數量有限，定必率先入手，部份門票收入將撥捐智樂兒童遊樂協會。每組入場人士於活動當日將獲一套「食玩賞買優惠券」，於商場指定餐廳惠顧可享9折、消費滿額即送小食一份、以半價購買復活兔兔氣球等。

復活節好去處2025｜復活節市集延伸海濱長廊

與小朋友放電後，必去商場臨海餐廳大飽口福，邊欣賞遊艇會景致，邊品嚐多國美饌。商場同期亦舉辦復活節市集，超過40間本地手作品牌及工作坊攤位匯聚於商場中庭，更會延伸至海濱長廊，讓大家玩樂同時，盡情享受美食購物，共同歡度長假期！

智趣樂玩復活節

日期：4月18日至21日

時間：12nn-1:45pm、2pm-3:45pm、4pm-5:45pm

地點：新界青山灣青山公路1號黃金海岸大草地（位於黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會對面）

票價：一大一小$198、早鳥優惠價$188（連食玩賞買優惠券)

購票方法：【Klook網上平台】

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