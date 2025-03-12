金賽綸逝世｜金秀賢被爆曾戀15歲金賽綸捱批「戀童癖」　揚言想娶嫩妻：41歲時要娶21歲新娘

▲ 韓國藝人金秀賢爆出桃色醜聞。

【金秀賢/金賽綸】37歲韓國藝人金秀賢被爆跟早前自殺身亡的女星金賽綸秘戀6年，當時的金賽綸只得15歲，日前韓媒更刊出女方親吻金秀賢面頰的照片，男神形象盡毀，戀上未成年女生的金秀賢被批道德觀，其情史再度被翻出。

上月16日金賽綸在家中過世，當日正是金秀賢的37歲生辰，根據韓媒《橫豎研究所》爆料，金秀賢跟金賽綸於2015年起開始相戀，該媒體更公開金賽綸收藏起來的IG長文。

長文中展示一張攝於2016年的照片，金賽綸寫道：「戀愛自2015年11月19日持續到2021年7月7日，我16歲，對方30歲，就這樣結束了6年的戀愛。」

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金秀賢桃色醜聞｜網民稱太噁心

雖然金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist出聲明闢謠，更揚言提告，惟該韓媒繼續追擊金秀賢，由於韓國法定成年歲數為19歲，故當時金秀賢戀上未成年的女生，《橫豎研究所》暗指金秀賢是「戀童癖」：「大概明天就會有人針對某人的未成年性問題提出檢舉，和國二的女學生交往？不會是和未成年人發生關係吧？」

近日不少網民翻出金賽綸少女時代的照片，有人更痛批金秀賢「太噁了」。

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金秀賢桃色醜聞｜曾揚言要娶少妻

早年金秀賢自揭想娶少妻，當年他於電影《偉大的隱藏者》發佈會中說：「希望在41歲結婚，對象希望比我小20歲。」

2008年，只得20歲的金秀賢於部落格分享戀愛觀，他提及希望另一半「愛到為他死」，令人驚訝。當時他寫道：

當我悲傷時她能陪我悲傷，只能想到我一個人，最重要的是她絕對不能懷疑我，要能夠愛我愛到為我而死。

此外，字裡行間看出其大男人個性：「不能干涉我的任何事情，會很煩，我會罵人。但是我需要她的時候她必須在我身邊，因為我缺少關愛。她需要善解人意，因為我蠻活潑樂觀的，想要教訓我的話，就死定了！」

▲ 韓國藝人金秀賢形象破產。（取自instagram）

金秀賢桃色醜聞｜緋聞女友個個女神級

金秀賢曾透露有9次拍拖經歷，入行多年的他不時跟女藝人傳緋聞，2015年，金秀賢跟女團Wonder Girls的前成員安昭熙傳出緋聞，金秀賢被指到女方家中約會，兩人被爆出早已秘交1年。

其後爆出二人已秘婚，經紀公司發表聲明並揚言提告：「金秀賢與安昭熙原本就是熟識的好友，兩人經常會和一群朋友出門遊玩，並不是外界認為的戀人關係！」

金秀賢亦曾跟女團After School成員林珍娜傳緋聞，事緣金秀賢於專訪中透露相當欣賞女團「橙子焦糖」，這正是女團After School的小隊，而林珍娜曾直言是金秀賢的粉絲，其理想型就是《夢想起飛Dream High》的金秀賢，兩人因而爆出緋聞的消息。

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金秀賢桃色醜聞｜秘戀6年間疑似「劈腿」

另一位金秀賢的緋聞女友就是Miss A前團員秀智，同樣地秀智曾公開稱讚金秀賢是其「男友理想型」，兩人於拍攝現場中經常有說有笑，繼而傳出緋聞，惟秀智強調二人只是「兄妹」般的友情。

2020年，金秀賢跟《雖然是精神病但沒關係》女角徐睿知傳出緋聞，被網友大讚超有「CP」感的二人被爆曾交往過，不過徐睿知跟金秀賢分手後，竟然跟金秀賢的表哥相戀。

而金秀賢跟金賽綸交往這6年期間，或許有機會劈腿徐睿知。

去年，金秀賢跟《淚之女王》女主金智媛傳出戲假情真，當時不少粉絲透過Bubble留言：「請快點跟金智媛小姐結婚，公開戀情後請大大方方秀恩愛！」，惟金秀賢作出否認：「哈哈哈哈，希望大家能把電視劇當作電視劇來看。」

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