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港鐵｜MTR Mobile 4月推電子都會票　今推3.0升級版程式

港聞

發布時間： 1 小時前

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港鐵今日（13日）推出升級版手機應用程式MTR Mobile 3.0，除了提供個人化的實時資訊，從4月初開始，新增購買和使用電子都會票的功能。（資料圖片）

港鐵今日推出升級版手機應用程式MTR Mobile 3.0，除了提供個人化的實時資訊，從4月初開始，新增購買和使用電子都會票的功能。

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    • 目前實體都會票每月用量達數百萬人次，MTR Mobile將於下月初新增電子服務，市民可直接在程式購買並使用電子都會票，直接用二維碼車票入閘，隨時隨地查看剩餘車程，又可直接在程式登記公共交通費用補貼，節省時間。港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯透露，觀察到市民愈來愈不喜歡帶物品外出，基於方便緣故，推出電子都會票。

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    改善使用介面　顯示最常乘坐的路綫

    同時，程式今日起推出3.0的新版本，加強使用大數據分析和人工智能技術，有更個人化的實時資訊，並整合改善使用介面。當用家同意連結八達通至應用程式，應用程式主頁會顯示最常乘坐的路綫和下一班車時間。而當用戶啟用GPS位置分享，下方的資訊欄亦會顯示附近車站的資訊，包括升降機或電梯維修、附近推薦景點等。

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    事故交通消息即時通知

    而MTR Mobile頗多人使用的功能，就是「行程指南」，是次更新整合了該項服務，又提升行程規劃功能，涵蓋出口資訊，下一班車到站時間和車廂載客量情況整合在一起，方便用家更快捷省時地瀏覽相關資料。遇上事故時，實時交通消息都會顯示在內。

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    目前MTR Mobile設有AI職員Macy問答，市民可詢問Macy行程規劃和出口方向，不過此功能即將下架，梁靜雯透露Macy「暫時退役」，因大部分市民都用於詢問行程和店舖資料，而這些內容都涵蓋於新版面，「Macy做到既喺版面都用到」。

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