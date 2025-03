著數優惠｜淳茶舍一連7日派逾10萬支冷萃系列茶飲　抽獎贏紐西蘭雙⼈來回機票/林峯個唱門票

▲ 由2025年3⽉17日起,淳。茶舍「『萬萃』回甘流動車」將遊走各區鬧市送上冷萃茶飲,只要關注及追蹤淳。茶舍社交平台,即可獲贈一支茶。

冷萃系列一直為忙碌都市⼈送上清新回甘的嘆茶體驗,今年更邀請三棲藝⼈林峯擔任淳。茶舍品牌大使,攜手叫「萬萃」,送出逾10萬支冷萃系列飲品,帶來清新回甘的時刻;大家更有機會隨時贏走一車淳。茶舍冷萃茶飲!淳。茶舍同步推出大抽獎,大獎包括「紐西蘭雙⼈來回機票」、價值港幣8萬的999.9黃金冷萃茶滴擺設,以及總共240張「DBS Treasures 呈獻: Go with the Flow林峯演唱會門票」等,豐富獎品總值高達港幣60萬!

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

林峯出任淳茶舍大使 攜手嗌「萬萃」

淳。茶舍新任品牌大使林峯以「拼勁」形象深入民心,從出道至今不斷突破自我極限,在歌、影、視三棲屢創高峰,今日的成果源於他多年來的堅持與磨練,恰如淳。茶舍的匠心精神,由精選茶葉到一絲不苟的滴濾低溫萃取工序,只為釀造出高品質的茶,入口清新而帶回甘、不苦澀,提供更多茶款給不同飲用場口。

曾經參演以茶為主題的電視劇,林峯對喝茶也別有一番體會,「淳。茶舍冷萃用滴濾低溫萃取,令每一滴茶湯釋放清新回甘,我亦相信成功並非一朝一夕,而是堅持不懈、一點一滴的累積。」林峯說,堅持追求夢想的同時,也要懂得適時享受清新回甘一刻,「我現正積極準備5月演唱會,經常練歌、排舞,更會為了呈獻與別不同的娛樂效果而通宵達旦開會,有時口淡淡都想喝一些又 refresh又回甘的飲品,淳。茶舍冷萃就是最佳選擇!」

「萬萃」第一擊:贏取流動車全車飲品!

淳。茶舍攜手林峯齊聲嗌「萬萃」,向香港⼈送上10萬支淳。茶舍冷萃系列茶飲!由2025年3月17日起,淳。茶舍「『萬萃』回甘流動車」將遊走各區鬧市送上冷萃茶飲,只要關注及追蹤淳。茶舍社交平台,即可獲贈一支淳。茶舍冷萃系列飲品。

另外流動車上滿載3款冷萃茶飲,只要即場估中車上指定淳。茶舍冷萃系列支裝總數量,並Inbox淳。茶舍官方Instagram及向工作⼈員出示正確答案,即有機會贏走整架淳。茶舍流動車上數以百支的冷萃系列飲品,請全體office同事一起分享清新回甘的味道!

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

流動車派茶飲日期及地點

日期 地點 3月17日 北角及黃竹坑 3月18日 觀塘 3月19日 鰂魚涌 3月20日 荔枝角 3月21日 觀塘 3月22日 尖沙咀 3月23日 旺角

