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著數優惠｜淳茶舍一連7日派逾10萬支冷萃系列茶飲　抽獎贏紐西蘭雙⼈來回機票/林峯個唱門票

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

由2025年3⽉17日起，淳。茶舍「『萬萃』回甘流動車」將遊走各區鬧市送上冷萃茶飲，只要關注及追蹤淳。茶舍社交平台，即可獲贈一支茶。

冷萃系列一直為忙碌都市⼈送上清新回甘的嘆茶體驗，今年更邀請三棲藝⼈林峯擔任淳。茶舍品牌大使，攜手叫「萬萃」，送出逾10萬支冷萃系列飲品，帶來清新回甘的時刻；大家更有機會隨時贏走一車淳。茶舍冷萃茶飲！淳。茶舍同步推出大抽獎，大獎包括「紐西蘭雙⼈來回機票」、價值港幣8萬的999.9黃金冷萃茶滴擺設，以及總共240張「DBS Treasures 呈獻: Go with the Flow林峯演唱會門票」等，豐富獎品總值高達港幣60萬！

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林峯出任淳茶舍大使 攜手嗌「萬萃」

淳。茶舍新任品牌大使林峯以「拼勁」形象深入民心，從出道至今不斷突破自我極限，在歌、影、視三棲屢創高峰，今日的成果源於他多年來的堅持與磨練，恰如淳。茶舍的匠心精神，由精選茶葉到一絲不苟的滴濾低溫萃取工序，只為釀造出高品質的茶，入口清新而帶回甘、不苦澀，提供更多茶款給不同飲用場口。

曾經參演以茶為主題的電視劇，林峯對喝茶也別有一番體會，「淳。茶舍冷萃用滴濾低溫萃取，令每一滴茶湯釋放清新回甘，我亦相信成功並非一朝一夕，而是堅持不懈、一點一滴的累積。」林峯說，堅持追求夢想的同時，也要懂得適時享受清新回甘一刻，「我現正積極準備5月演唱會，經常練歌、排舞，更會為了呈獻與別不同的娛樂效果而通宵達旦開會，有時口淡淡都想喝一些又 refresh又回甘的飲品，淳。茶舍冷萃就是最佳選擇！」

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「萬萃」第一擊：贏取流動車全車飲品！

淳。茶舍攜手林峯齊聲嗌「萬萃」，向香港⼈送上10萬支淳。茶舍冷萃系列茶飲！由2025年3月17日起，淳。茶舍「『萬萃』回甘流動車」將遊走各區鬧市送上冷萃茶飲，只要關注及追蹤淳。茶舍社交平台，即可獲贈一支淳。茶舍冷萃系列飲品。

另外流動車上滿載3款冷萃茶飲，只要即場估中車上指定淳。茶舍冷萃系列支裝總數量，並Inbox淳。茶舍官方Instagram及向工作⼈員出示正確答案，即有機會贏走整架淳。茶舍流動車上數以百支的冷萃系列飲品，請全體office同事一起分享清新回甘的味道！

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流動車派茶飲日期及地點

日期地點
3月17日北角及黃竹坑
3月18日觀塘
3月19日鰂魚涌
3月20日荔枝角
3月21日觀塘
3月22日尖沙咀
3月23日旺角

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