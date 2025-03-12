金融發展｜陳茂波：香港將成全球領先金融和創科中心 新股上市助企業集資
政治
撰文： 區綽彥
發布時間： 2 小時前
財政司司長陳茂波表示，與粵港澳大灣區一起，香港將會成為全球領先的金融和創科中心，資金是創科發展重要因素，香港在這方面具有優勢，包括提供以新股上市等方式協助企業集資。
陳茂波今日（12日）出席亞洲科技變革峰會2025致辭提到，去年本港新股集資額達110億美元，排名全球第4，預計今年新股集資額更將達到170億至200億美元。他說，近年來，對股票市場進行了改革，去年推出了專門為促進特專科技公司上市而設計的系統。
積極建構由港投公司主導的耐心資本系統 培育未來科技巨頭
他指，目前正在積極建構由港投公司（HKIC）主導的耐心資本系統，港投公司透過投資及共同投資具有巨大潛力的科技公司，培育未來的科技巨頭，但更重要的是，是正在引導和利用市場資本來支持處於起步階段的科技產業和領域。
粵港澳大灣區合作方面，陳茂波說，各城市優勢互補，是創科的強勢區域，北部都會區將有300公頃土地預留作創科發展，將會是很多科技公司的落戶點，深港河套區將成為創新政策的試驗田，包括人員、資本、貨物和數據等關鍵生產要素的暢通流動。
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