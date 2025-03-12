金賽綸逝世｜金秀賢再有戀金賽綸證據曝光　服兵役期間寫信5個字告白

▲ 金秀賢再有戀金賽綸證據曝光。

【金賽綸 / 金秀賢 / 手寫信 / 服兵役】金秀賢近日被曝曾與已故女星金賽綸戀愛，兩人疑在一起時女方僅15歲未成年，加上兩人親密照被不斷曝光，引起全網嘩然。

金秀賢方兩度對各種指控全盤否認，而爆料者再「加大馬力」，今日（3月12日）傍晚，再次公開兩人親密合照及金秀賢服兵役期間寫給金賽綸的告白信。

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金賽綸逝世｜金秀賢手寫信曝光：我愛你賽綸

此次爆料的圖片亦是金秀賢與金賽綸的親吻著，女方微笑直視鏡頭，而金秀賢戴黑框眼鏡神情親吻其臉頰。

同時，韓媒還曝光幾封金秀賢服兵役期間寫給金賽綸的手寫告白信，信件內容並為全部展示，僅公開部分信息：「2018年年6約9日 賽綸（撒嬌語氣）」、「我愛你 賽綸（撒嬌語氣）」、「在遠方的金一兵」。據悉，金秀賢的服役期為2017年10月23日至2019年7月1日，與信件中的時間相符。

這事引起網民熱議，猜測只要金秀賢方不承認相關指控，便會陸續放出更多「證據」，紛紛指責金秀賢「服兵役也不忘PUA」、「這個男人把一個跟他長大、聽他話的小孩全榨乾了……好噁心……」、「這照片（金賽綸）看著就是小孩子啊」。

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