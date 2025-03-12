富婆甘比︱陳凱韻首度任美容品牌代言人感興奮　甘比透露每日只瞓兩粒鐘

▲ 甘比 首度為品牌護膚拍廣告。

【陳凱韻 / 甘比 / 女富豪】日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事陳凱韻 （甘比） 首度合作，為品牌護膚系列拍全新宣傳企劃，首次為護膚品牌宣傳的甘比，更驚喜現身出席品牌活動， 分享她的護膚保養之道。

甘比在事業、家庭與公益之間游刃有餘，展現出女性多面的魅力與力量，分享指有自信才能讓女性散發光彩，稱：「我認為每位女性都能找到自己的優勢，在不同階段展現獨特的魅力。我一直鼓勵身邊的人去探索自己的興趣，因為當有了興趣後，推動力會幫助他們發掘自身的潛能。」

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▲ 甘比 首度為品牌護膚拍廣告。

富婆甘比︱驚艷亮相優雅自信

全新宣傳片段中，甘比身穿一襲優雅紫色長裙驚艷亮相，緩緩從綻放的玫瑰背後步入鏡頭，舉手投足間盡顯優雅與自信，寓意著每位女性都能像玫瑰一樣，在歲月中綻放獨特的光芒，發揮無限潛能，打造屬於自己的璀璨人生。

此次今次是甘比首次為護膚品牌拍攝宣傳片，所以對此次合作感興奮，拍攝當日，甘比在過程中依然展現出對細節的極緻追求。她不斷與導演溝通，親自參與每一個畫面的構思，務求呈現出最完美的效果。

甘比笑言：「拍攝團隊的專業與細緻讓我感受到品牌對完美的堅持，這與我對工作及生活的態度非常相似。因為我都是一個做事十分認真，每每出盡全力做好一件事的人！與此同時，我要求自己不會默守成規，希望每天可以有不同的進步、突破！」

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富婆甘比︱分享獨門保養之道

甘比深信肌膚的健康需要由內到外作出保養，心情和生活方式同樣重要：「平時要兼顧事業及家庭，我認為懂得放鬆是非常重要，因為每日都會面對各種挑戰，保持輕鬆的心態先可以積極應對困難，這對肌膚的健康至關重要。我會做淋巴按摩幫自己減壓放鬆，更可以變得更精神！」

其實甘比除集團的工作、慈善基金、藝術工作及鈎織店的工作，實在讓她忙個不停，最近常每日只睡一兩小時，堪稱「Superwoman」。在密密麻麻的日程中，甘比依然能時刻保持最佳狀態，可說不簡單。

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