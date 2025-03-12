大翻新｜亞博館斥10億改頭換面迎盛事　75%洗手間可「變身」配合不同活動客人

▲ 亞博館近年斥資10億元，大規模翻新場館。（亞博館提供）

香港盛事一浪接一浪，亞洲國際博覽館（亞博館）早前斥資10億元大翻新，更加環保、更有效率，以迎接一系列演唱會和展覽活動。

亞博館踏入20周年，早前斥20億元升級設施，採用水冷式冷氣機組、太陽能板及隔熱玻璃膜、LED照明系統，較2018年節省三成能源。此外，亦設有員工面部識別登記系統、電子車輛許可證管理系統和物資訂購電子系統，提高營運效率。

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特別一提的是亞博館研發的可轉換式洗手間，館內75%的洗手間可轉換作另一性別洗手間用途，內置可延伸的分隔屏風以作靈活轉換，以應付不同活動需要，減省輪候時間。

翻新後的亞博館將會舉辦多個流行盛事，「ComplexCon 香港 2025」繼續在亞博館舉行，韓國BLACKPINK成員Jisoo將首次於亞博館舉行個人巡迴見面會，而睽違4年的韓國女團GFRIEND亦將在亞博館開演唱會，慶祝出道10周年。

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至於重要展覽活動，包括「香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展 2025」、「SEASONS 時尚首飾及配飾春季展」和「創新香港-國際人才嘉年華」，首次拓展亞洲版圖的「亞太商旅會展匯（Connect Marketplace）」，「JUMPSTARTER 創業盛典2025」亦是首次登陸亞博館。

香港正拓展伊斯蘭市場，亞博館亦設置專為穆斯林設計的祈禱室，可配合活動需要移動到不同地點，提供一切所需及按位置更新麥加方向指示，亦會考量穆斯林飲食與朝拜等生活習慣或特別需要，提供度身度造服務。

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