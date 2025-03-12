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知識產權｜香港技術與創新支持中心年底落成　已向逾20個案提供有限度免費服務 

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林芷君表示，本地企業在申請專利時有幾個痛點，包括IP的專業知識薄弱、資金不夠、缺乏IP專才。

香港生產力促進局去年12月獲「國家知識產權局」及「世界知識產權組織」確認為本地首間技術與創新支持中心（國家TISC籌建機構）。生產力局正籌建首間香港技術與創新支持中心 (TISC)，預計將於今年底前完成。

籌建期滿後，國知局及世界知識產權組織將進行評估，並在確認符合條件後，批准生產力局正式營運香港的技術與創新支持中心中心。在籌建期間，已於本年1月開始提供有限度的基本免費服務，己為逾20個個案提供服務。

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香港的IP法律體系包括專利、商標、版權、外觀設計和商業秘密5大類，當中專利審批個案達77,102宗，商標496,121宗，外觀設計40,978宗，林芷君表示，本地企業在申請專利時有幾個痛點，「首先是他們對IP的專業知識薄弱，二是資金不夠，三是缺乏IP專才」，故此該局推出了三大知識產權服務：1)PAG（Patent Application Grant）專利申請資助計劃；2)商標及其他顧問服務；以及最近推出的3) 香港技術與創新支持中心。

至於最新的技術與創新支持中心，則是世界知識產權組織（WIPO）發展議程框架下的項目，截至2023年，已在全球93個國家及地區設立近1,500個TISCs，生產力局首席營運總監林芷君指出表示，政府共預留了4千萬元資金，用作HKTISC籌建一年及營運三年的資金，中心選址生產力局三樓，佔地600多呎，預計在今年年底前完成籌建，現時中心已開始提供服務，包括：專利檢索與分析、專利諮詢及培育專利知識人才。

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