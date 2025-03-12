港澳辦｜夏寶龍晤科大高層　冀積極參與北部都會區建設

▲ 夏寶龍今日下午，在北京會見科大校董會主席沈向洋、校長葉玉如一行。(港澳辦圖片)

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日下午，在北京會見科大校董會主席沈向洋、校長葉玉如一行，希望科大堅定支持特首和特區政府依法施政，積極參與北部都會區建設，協助香港高等教育發展不斷創造新輝煌。

▲ 夏寶龍今日下午，在北京會見科大校董會主席沈向洋、校長葉玉如一行。(港澳辦圖片)

讚科大培養人才、推動產學研協同創新、深化兩地交流合作上 取得優異成績

夏寶龍表示，香港科技大學成立30多年來，堅持立德樹人根本任務，上下團結一心，勇於開拓創新，主動攻堅克難，在培養優秀專業人才、推動產學研協同創新、深化兩地交流合作等方面取得了優異成績。

籲強化教育對科技和人才支撐作用 在推動香港由治及興貢獻更大力量

夏寶龍說，

高等教育是香港的「金字招牌」，包括香港科技大學在內的香港高校肩負著服務強國建設和民族復興的歷史使命，要充分發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，積極融入粵港澳大灣區建設，強化教育對科技和人才的支撐作用，著力打造國際人才集聚高地，在推動香港由治及興、推動中國式​​現代化進程中貢獻更大力量。



中央港澳辦、國務院港澳辦室務會成員向斌參加會見。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】