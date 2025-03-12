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醫科第二學位｜28歲學生坐擁經濟、中醫及IT學位 讀第二學位醫科「有心不怕遲」

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港大醫學院今舉行4年制第二學位入學講座。(讀者提供)

港大及中大醫學院明年開辦第二學位課程，各有25個名額，港大今黃昏（12日）舉行入學簡介會，坐滿蒙民偉樓3個演講廳，有曾就讀經濟、中醫及IT學位三個學位的入學講座參與者表示，讀醫是「有心不怕遲」 。

課程即日至6月20日起接受報名，於4月23日及7月11日面試，僅接受科學第一學位申請者，包括生物或化學學位，不接受非科學第一學位申請者。28歲沈先生第一學位是經濟學，另亦分別於美國就讀IT學士，以及於中大就讀4年中醫碩士課程，目前於一間中醫診所擔任助理。

沈先生指，自己回流香港僅數月，「如果學醫可以comfort到人，救到人幫到醫使命感好大」。他指，中醫以整體方式，「五臟六腑」治療病人，認為與西醫可以互補，希望可以先取西醫牌，然後再進修中醫。他指，會將讀書融入生活，相信可應付課程，「覺得有心不怕遲，好過40歲先轉行。」

28歲沈先生。(陳展棋攝)

主修中大音樂、副修公共衞生的劉先生表示，「Music的就業環境唔好，想行第二條路」。他指，已經報讀港大課程，但仍然會對比港大及中大課程。他指，港大課程有Enrichment year（增潤學年），自己比較希望進行研究為主。劉先生笑言「唔知收唔收」，但指自己GPA都幾高，相信可以應付4年制課程，「如果覺得自己鐘意，就會去做」。他表示自己一直研習流行病學，希望進一步促進health equality(健康公平)。

劉先生。(陳展棋攝)

港大醫學院助理院長關日康表示，相較於中學升讀的醫科生，更希望了解第二學位申請人讀醫意願，要求學生具熱誠及批判性思考能力，面試將由英文及中文進行，面試不會有語文能力測試，但要求學生懂得廣東話。

另一名助理院長黃田鎮表示，明白4年制課程是挑戰性工作，會有度身訂造迎新課程，亦會提早提供教學教材，並設研習工作坊。教學會以小班教學進行，另設有超過500個項目的試題庫，讓醫學生熟習醫學議題。黃田鎮就為港大「解畫」，指港大醫學院非如外界般質疑是不友善、及讓學生獨自學習，指教學團隊具熱誠，友善，亦不將病人視為問題，而具人性化。

被問到為何不接納法律系等課程，關日康指屬教資會規定，除非有進一步通知，否則不接受非科學課程。他指，已收到不少具潛力學生的申請，相信會是具競爭力的課程，強調港大是本港同類課程中「最好選擇」。

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