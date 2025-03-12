加徵關稅｜港出口貿易如何面對？ 陳茂波：貨物轉口轉型至貿易相關服務輸出
撰文： 區綽彥
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
美國對中國產品再加徵一成關稅，即累計徵收兩成關稅，涵蓋香港產品，港出口貿易如何面對？財政司司長陳茂波說，香港出口貿易方面，要由貨物轉口轉型至貿易相關服務輸出。
陳茂波今日出席一個活動與青年談《財政預算案》，有中學生問及，面對俄烏戰爭持續、美國總統特朗普增加關稅等負面情況，政府如何振興香港進出口貿易？
陳茂波回應指，出口貿易方面，香港主要是從事轉口貿易，轉口內地產品，但在現時地緣政治格局下，內地企業已經將生產鏈和供應鏈佈局，部分從內地移到東南亞。因此，香港要發揮功能，需要更多貿易融資、供應鏈管理和諮詢服務，香港專業諮詢方面相當出色，如會計師、律師，香港要由貨物轉口轉型至更多金融或貿易相關服務輸出。
啟德桌球賽提早逐客 陳茂波：事件不會再發生
另有中學生問及，啟德體藝館日前舉行的桌球賽，主辦方在完場前要求球迷提早離開，會否影響香港形象，有否措施避免發生同類事件？陳茂波說，當日出現的事件不會再發生，「前線同事吸收了經驗。」
陳茂波：《基本法》量入為出不是逐年計 是一個經濟周期計
有中學生問及，顧及《基本法》第107條「量入為出」原則，發展經濟同時，如何做到量入為出？陳茂波說，特區財政需要收支達到平衡，但收支平衡不是逐年計，一個經濟周期作綜合平衡，在總體思考「應使則使」。他指，當經濟不好時，稅收自然不好，市民壓力大，更需要政府刺激經濟和支援。
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