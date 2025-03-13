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縮班殺校｜改私小一發展方案　曾獲派0班校長料辦學團體申請時要考慮用多6倍資金

港聞

發布時間： 1 小時前

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有小學校長表示，新方案下辦學團體申辦私營小一時，要考慮多六倍的營運資金。（資料圖片）

教育局調整「派0班」學校申請營辦私營小一的安排和門檻，有曾申辦私營小一的資助小學表示，相信新方案下辦學團體要考慮至少多6倍開支，亦會影響士氣。有校長表示，相信會減低辦學團體願意投資續辦的機會。

大成小學校長：要考慮多六倍資金且影響士氣

透過營辦私小嘗試「復活」是較常見的做法，在最近兩個學年，共6間資助小學獲派「0班」小一，當中一半申請營辦私營小一。其中一間學校孔教學院大成小學，校長袁潘淑嫻相信，新方案下辦團要考慮最少多6倍的開支之餘，亦會影響教師士氣。

她解釋，開辦私營小一時教師要以合約形式聘任，班級恢復資助後可轉回編制內常額老師，但新方案下，教師即使努力做好私營班級，能轉入編制的機會亦不大。

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小學校長：辦團願投資續辦意欲或減

有不願具名的資助小學校長指，開辦私小一班級每年每班開支數以百萬元計，舉例單計聘請一名普通基層教師薪金已需40多萬元，加上需維持其他活動的營運成本，變相令教育局節省大筆資助。他續指，相信辦學團體需要承諾支付大額「墊底費」，學校要短期內出現「明顯改變」以增加收生人數亦有難度，辦團願意投資續辦的意欲會減低。

張勇邦：做法貼近現實情況考慮

不過，資助小學校長會名譽主席、退休小學校長張勇邦坦言，學齡人口結構性減少，申辦私營小一後，能再取錄足夠學生開辦資助小一的機會甚微。他強調「冰封三尺非一日之寒」，學校收生不足並非一時三刻出現的問題，形容做法是貼近現實情況考慮。

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