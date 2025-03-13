結業潮｜「和記海鮮飯店」文英街店3月底結業　屹立佐敦渡船角39年　每日新鮮燒製燒鵝

▲ 佐敦渡船角39年老子號「和記海鮮飯店」文英街店3月底結業。

【結業潮/佐敦/老字號/招牌燒鵝】又一間街坊食店即將結業。位於佐敦渡船角，以每日工場新鮮燒製燒鵝馳名的「和記海鮮飯店」文英街店做到3月31日就停止營業，而油麻地的總店會繼續營業，老闆說是「做到太攰，要享受人生」，月底就光榮退休。

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結業潮｜「和記海鮮飯店」文英街店3月31日結業

「和記海鮮飯店」在佐敦渡船角開了39年，每日工場新鮮燒製的招牌燒鵝是不少街坊的最愛，店內的旋轉樓梯也是其特色，香港幾近絕跡。本月初有網民在facebook群組「八文樓關註組」發文，稱「老細通知做埋今個月光榮退休，佢話並唔係業主加租，只係做到太攰，要享受人生」，並祝福「老細好人一生平安」。文英街分店亦在門外張貼告示感謝顧客，「承蒙各位街坊好友好同業先進指導，謹此謝謝！」而位於油麻地文昌街的總店將繼續營業。

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結業潮｜對品質有要求 燒鵝每日新鮮燒製

和記的燒鵝出名，在其新鮮——走上旋轉樓梯，就是燒製工場，老闆譚先生三兄弟拍住上，大哥二哥做出廚房負責出品，弟弟就管理樓面。「和記海鮮飯店」堅持每日燒紙燒鵝，譚生對店內其他菜品食材的要求也很高，每日親自去買菜。

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結業潮｜文昌街總店繼續營業

老闆譚生即將榮休享受人生，不少街坊及網民都大嘆可惜，有從小幫襯到大的街坊留言說「又少一個有回憶既地方」。和記即將告別渡船角，令街坊不捨，有網民留言懷緬往日渡船角的繁華，細數記憶中的店鋪和美食。

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與和記一街之隔的人氣店「糖水雄」也在社交平台facebook轉發和記即將結業的消息，並留言感歎近年區內老字號一間接一間，好似「不是退休就是被加租結業」，「周不時都會很懷念以前渡船角凌晨一兩點都仲係好熱鬧嘅日子」，但好近不再，現在「十點都已經水靜河飛」，職員「翹著腳呆着看似等運到……」反而是新疆菜、湖南菜、雲南菜和四川火鍋成為隔離鄰舍。

▲ 渡船角人氣視店「糖水雄」也轉發和記即將結業的消息，並懷緬昔日的繁華。（圖片來源：糖水雄facebook專頁）

和記海鮮飯店

地址：佐敦渡船角文英街9-16號地舖（營業至2025年3月31日）

總店：油麻地文昌街21-23號文蔚樓地舖

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