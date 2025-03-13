金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪

▲ 金秀賢被指控與金賽綸拍拖期間偷食徐睿知。

【徐睿知 / 金賽綸 / 金秀賢】韓國藝人金賽綸上月16日被發現陳屍家中，終年24歲。之後在本周一（3月10日）爆出現年37歲的金秀賢與金賽綸秘戀6年。金秀賢經理人一再否認指控，但爆料者不斷公開金賽綸與金秀賢親密合照及短訊證據。

此外，金賽綸於2022年涉酒駕後遭事務所解約，金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist為她支付約370萬港元賠償金，但去年要求金賽綸償還該筆巨款，令她感到十分無助。

韓國爆料網「Dispatch」在昨日（3月12日）指，金秀賢與金賽綸的戀人關係早是行入公開的秘密，知情人士表示：「因為金賽綸的年齡可構成問題，所以無法承認戀情。」

「Dispatch」又指﹛Gold Medalist於2024年3月向金賽綸發出追討370萬港元賠償金的法律文件，文件中並寫明如金賽綸不還款便遁法律途徑追究，金賽綸因無力還錢曾向金秀賢求助，可是對方沒有回覆。

金賽綸逝世｜金秀賢再有戀金賽綸證據曝光 服兵役期間寫信5個字告白

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金秀賢出軌︱疑與金賽綸拍拖期間偷食

爆料者在昨日傍晚「加大力度」，公開金賽綸與金秀賢親密合照，以及金秀賢服兵役期間寫給金賽綸的告白信。金秀賢好男人人設崩潰，令合作品牌紛紛割席並引來粉絲脫粉潮。

同時，南韓媒體整理金賽綸與金秀賢兩人的戀愛時間，發現實際二人秘戀時，女方未成年。此外，因為，金秀賢與曾合作女星徐睿知因拍戲傳緋聞，時間與金賽綸拍拖日子有所重疊，於是輿論紛紛指徐睿知介入金秀賢與金賽綸的戀情，成眾矢之的。

其實徐睿知與金秀賢是在2020年因合演劇集《雖然是精神病但沒關係》成話題CP，兩人首度合作便十分有默契，被劇迷覺二人可能假戲真做。

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金秀賢出軌︱徐睿知發文回應傳聞

另外，當時跑娛樂線多年的韓國資深記者金勇浩在頻道「金勇浩娛樂部長」指，徐睿知是金秀賢的前女友，二人分手後，徐睿知和金秀賢的表哥李沙朗交往。而李沙朗就是Gold Medalist老闆之一，徐睿知曾為Gold Medalist藝人，不過合約於2023年結束，她現已轉投到經理人公司Sublime。

成為輿論箭靶的徐睿知，在今日（3月13日）凌晨於個人文表示包括與金秀賢及其表哥的傳聞等一切傳聞，都與她沒關係，表示：「我也是個人，真的覺得很艱難、很沉重、很煩、很難過，我喘不過氣來了，一忍再忍，現在可以適可而止了嗎？我跟他，還有他表哥，完全沒有關係！ 我根本不知道為什麼要來解釋這件事，但今天真的感到非常憋屈。」

面對這令人生畏的傳聞，她澄清表示：「我和他或他的兄弟沒有任何關係，我甚至不知道為何我必須要解釋這一點。」並指對於種種傳聞，感到十分沮喪。

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