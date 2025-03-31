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教育隨筆｜人工智能迅速融入教育界展無限潛力　樂道中學首席助理校長分析AI如何應用學與教

升學教育

發布時間： 2 小時前

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AI在課堂、行政管理和學生生活中的應用正急速擴展，正為教學、學習和學校運營帶來了獨特的變革潛力。（iStock圖片）

樂道中學】人工智慧（AI）已不再是科幻小說中的遙遠概念，它正以驚人的速度融入各行各業，教育界也不例外。AI在課堂、行政管理和學生生活中的應用正迅速擴展。專家將AI分為三大類型——狹義AI、通用AI和超智能AI——每種類型都為教學、學習和學校運營帶來了獨特的變革潛力。筆者在此希望與大家一同探討這些AI類型如何賦能教師、激發學生潛能，並推動的創新與發展。

狹義AI——日常創新者

狹義AI是當前最常見的AI形式，從虛擬助手Siri到自學平台，狹義AI已成為不少教師的得力助手。教師可以利用AI自動評分，並根據學生的學習進度制定個性化教學計劃，從而節省大量時間。學生則受益於多樣化的自學工具，適時調整難度，提供量身定制的支持，讓他們不斷進步。此外，學校通過狹義AI優化課程安排、資源分配和測考預測，將多方數據集中於教學的範疇。狹義AI可以說是當今教育創新的基石。

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通用AI——未來的合作者

通用AI，又稱強AI，目前尚未形成，但其潛力令人矚目——它有望媲美人類的智力靈活性。想像一下，一個能夠像教師或學生一樣推理和學習的AI，能夠適應任何挑戰。一旦實現，通用AI可以與教師一同設計課程，甚至參與教學和調整內容，以滿足學生的多樣性。這樣，學生會擁有一位「個人導師」，引導他們完成跨學科學習。此外，學校可以利用通用AI分析海量數據、優化預算分配並制定更公平的政策，使教育更具前瞻性和包容性。

超智能AI——遠見的邊疆

超智能AI，即超越人類智力的AI，目前仍屬於理論範疇，但其潛力激發了無限想像。它可能徹底重新定義教育的本質。教師或許能夠引導學生學習由AI設計的課程，這些課程不僅能預測未來的全球趨勢，還能為學生應對未知的未來做好準備。學生將有機會探索無限潛能，超智能AI可以精準識別他們的天賦，並設計超越傳統學科的學習體驗——例如應對氣候變化或探索太空。學校可能演變為創新中心，AI將重新設計教育系統，實現全民教育，並無縫整合實體與虛擬學習，打造一個無國界的全球課堂。

同場加映：《財政預算案》教育項目懶人包

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AI在混合學習中的應用

學校這幾年努力透過混合學習，實體教學與線上教學相結合，而在英文科教學中，學校也不斷提升電子教學，並將AI的元素融合在混合式教學裡，以幫助教師跨環境檢視學生的學習進度，同時為學生提供靈活的學習方式，提升教與學的效能。未來，通用AI更可能調整混合學習環境，以適應每個學習者的需求；而超智能AI甚至可能發明全新的混合教學模式，重新定義教育，將人類與機器的優勢無縫融合。

狹義AI已經在教育領域展現出巨大價值，而通用AI和超智能AI則為未來描繪了宏偉藍圖。每一種類型都承諾打造一個更加個性化、高效的學習生態系統。然而，筆者認為教育工作者仍要面對很多不同的考慮：如何在技術驅動的教育中保持人際聯繫？如何確保所有學生都能公平地獲得AI資源？教育工作者和決策者必須深思熟慮地引導AI的應用，以確保其真正服務於教育的核心使命，為下一代開啟前所未有的機遇。

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撰文 : 張慧珊 樂道中學首席助理校長

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