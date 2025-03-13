食安風波丨內地連鎖餐廳被揭剩菜回收加工再出售　發黑牛肉加色素扮新鮮

【楊銘宇黃燜雞/食安/剩菜回收】內地連鎖餐廳「楊銘宇黃燜雞」近日爆出食安風波，內地媒體派員作臥底深入某些地區分店調查時，不但發現店內衛生情況十分惡劣，更見部分店員將剩菜回收、變質食材繼續使用、還有其他食安罪狀。而醜聞爆出後，其總公司亦急發文道歉。

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根據內地傳媒「新京報」報導，「楊銘宇黃燜雞」有6000家分店，該報記者「放蛇」深入數間加盟店時，發現裡面有不少非常駭人景象。

楊銘宇黃燜雞米飯」食安罪狀:

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醜聞被揭發後，即引來外界嘩然，令集團立即出信致歉。濟南楊銘宇餐飲管理有限公司3月12日發布致歉信稱，即日起採取整改行動。要求涉事加盟店(鄭州二七萬達店、鄭州康復前街店、商丘萬鼎廣場店)即停業，並且永久關店；組織專​​項檢查組，完成所有門店食材儲存加工流程、環境衛生的徹查，一旦發現有違規門店立即停業追責，所有員工重新參加食品安全培訓並考核，未通過者禁止上考。

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