靚媽精明眼︱日本城結業清貨9折起　家品廚具食品最平$4有交易

▲ 「日本城」位於油麻地寶寧大廈的分店，將會本月尾結業，現正進行清貨大優惠。

【日本城/清貨/優惠】對折扣優惠有興趣的人士請注意！家品零售連鎖店「日本城」位於油麻地寶寧大廈的分店，將於本月底結業，現正進行清貨大優惠，店內貼出告示指，多款商品以最少9折起發售，包括26cm砂鍋僅售38元，以及一系列家品及生活用品等，有貨品更低至4元就有交易，想買就要趁早喇！

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日本城優惠｜21cm砂鍋由$22.5起

日前有不少網民分別在「超市優惠關注組」、「超市關注組」等fb專頁發帖，分享位於油麻地寶寧大廈的日本城分店，正進行結業清貨，網民指，已向職員查詢結業日期，對方指將在本月底。

圖片中可見，店內大量貨品特價發售，清貨優惠涵蓋多類貨品，包括各類廚具、家品、食品及洗手間清潔用品等，當中吸引不少網民留意的有分別21、24、26cm的砂鍋僅售22.5至38元、28cm不銹鋼打邊爐煲80元、廚房通渠啫喱30元、多功能刨絲器25元、火鍋湯料10元等。

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日本城優惠｜網民：大角咀灣仔店亦有結業清貨優惠

不少網民對油麻地店做結業優惠未感驚訝，反而指大角咀大同新邨及灣仔玉滿樓分店亦正在做優惠，前者更會在本月15日結業。

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日本城（油麻地寶寧大廈店） 地址： 九龍佐敦彌敦道525-543A號寶寧大廈地下及地庫 營業時間： 星期一至日10am-10pm 電話： 2374 3636

▲ 「日本城」位於油麻地寶寧大廈的分店，將會本月尾結業，現正進行清貨大優惠。（fb圖片）

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