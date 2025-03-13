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金秀賢｜台灣7-Eleven推金秀賢星級饗宴 月底訪台宣傳稱行程不變

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀贀美食套餐

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】韓國男星金秀賢近日被已故女星金賽綸家屬指控，和當年僅15歲的金賽綸交往6年，家屬，更曝光金秀賢和金賽綸的親密合照，掀起熱烈討論；儘管金秀賢深陷緋聞風波，但台灣的7-ELEVEN仍宣布最新一波聯名活動，金秀賢的大頭印在食物包裝和咖啡杯身、杯套中，而據知金秀賢3月底會如常訪台出席活動，但是醜聞爆出後，金秀賢印象大受影響，恐釀公關災難。

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香港黃花風鈴木2024｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道

最近金秀賢跟剛離世女星金賽綸多年前戀情備受談論，剛好台灣7-ELEVEN將推出金秀贀推薦的「星級饗宴」，金秀賢並預計3月底到台灣宣傳。金秀贀「星級饗宴」產品聯乘多間台灣五星級酒店，包括台北晶華酒店、台南晶英酒店，推出「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」等3款新品。

金賽綸與金秀賢的拍拖親密照流出，很多網民都揶揄是閃卡，而最諷刺的是，今次台灣7-11都推出於3月19日起購買新品可免費獲得金秀賢限量明星卡或閃卡特別版。3月21日起買3款金秀賢包裝鮮食任2件，送金秀賢限量文件夾

金秀賢近日傳出被多個代言商要求撤銷合作，而他預計3月30日將首度出席高雄櫻花季演出，至今主辦單位回應一切照常進行。

而金秀賢的「嘜頭」印在包裝上，很多網民都表示「討厭」，點擊看網民留言:

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