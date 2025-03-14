機場熱話｜國泰貴賓室欲打包熱食被阻　女子當小孩面發難職員

▲ 國泰貴賓室欲打包熱食被阻，女子當小孩面發難職員，網民：最差身教！

【國泰航空 / 貴賓室 / 貴賓室禮儀】父母是孩子最好的老師，應言傳身教為小朋友做正確示範！

然而，台灣旅遊達人在Facebook專頁「A+哩程玩家の粉絲團」發帖，指日前睹了一場「最差的身教案例」，香港國際機場的國泰航空貴賓室有1名女子帶小朋友欲打包貴賓室的熱食，被職員勸阻後但這孩子的面與對方發生爭執……

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機場熱話｜女子欲打包熱食被阻發難職員

樓主以「親眼目睹了一場最差的身教案例！」為題發帖，指其早前在香港國際機場的玉衡堂貴賓室，見到1名女子攜女兒在正用自備餐盒打包熱食，表示稍後要帶上飛機食用。

▲ 女子在國泰貴賓室自備餐盒打包熱食被職員勸阻。（取自Facebook專頁「A+哩程玩家の粉絲團」）

職員見狀當即勸阻，表示如若將食物帶離貴賓室後，若身體出現任何狀況，責任歸屬難以釐清；豈料女子聞言隨即「見笑轉生氣開始大吼大叫」，離開時在貴賓室門口又吵鬧片刻，最後帶著約7歲的女兒憤怒離開。

樓主指女子的無理行徑被女兒看在眼裡，認為她並未以身作則為小朋友做好辦樣，「對！（女子）整個行徑陡然女兒看在眼裡！」

機場熱話｜網民：反面教材！

此事引來網民熱議，紛紛斥責女子行為，「唔好咁肉酸，自己唔啱仲發爛渣，以為大聲就有理」、「這個都是從小父母教育問題，規矩定在那裡，就該遵守，別讓自己丟臉、家人丟臉」、「如果工作人員已經命令禁止和勸阻了，就不應該這樣」、「已經高卡或搭商務艙，還要打包食物，真是丟臉丟大了，貪小便宜的人太多了」、「自備餐盒想必是慣犯」、「是多怕飛機上沒得吃」、「反面教材」。

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機場熱話｜貴賓室使用守則規定禁止外帶或帶離食物

據國泰航空貴賓室使用守則，使用貴賓室人士請盡情享用貴賓室內提供的多款餐膳及小食，並請勿攜帶外來食物進入貴賓室；貴賓室內所供應的食物及飲品，請立即食用，以確保能夠品嚐到其最佳質素。請避免攜帶食物到貴賓室外。

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