交流團爆腸胃炎｜師生內地交流團接連爆腸胃炎　教育局指暫時無證據與考察團安排的膳食有關

▲ 師生內地交流團接連爆腸胃炎，教育局指暫時無證據與考察團安排的膳食有關。

【內地交流團 / 腸胃炎 / 諾如病毒】先後有數間參與內地交流團的學校師生出現腸胃炎徵狀。感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，諾如病毒今年在全球更活躍，有學生於抵步就出現腸胃炎徵狀，對他們出發前已染病並不感意外，建議如果有學生在旅遊巴上嘔吐，可打開車窗，令空氣對流，保持空氣流通。

他解釋，諾如病毒即使病毒粒子數目很少，仍有機會透過嘔吐物，造成短距離空氣傳播，當有學生在旅遊巴上嘔吐，因車內是密閉空間，可能造成感染。

交流團｜黃山交流團亦出事 4校學生爆腸胃炎

▲ 感染及傳染病醫學會會長林緯遜建議，如果有學生在旅遊巴上嘔吐，可打開車窗，令空氣對流。(資料圖片)

交流團爆腸胃炎｜旅行社一般較難改期

津貼中學議會主席李伊瑩就指，學校在處理類似情況有相關指引，如果在交流期間有學生不適，教師將採取措施，包括建議學生戴口罩等，通常會由一名教師陪伴不適學生。

她表示，如果出發前得知有關地區有流行性疾病，旅行社一般較難改期，但校方可商討更改景點或食肆。

教育局回覆指，據內地相關部門初步調查所得，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關。

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