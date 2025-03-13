至死不渝｜新婚3個月丈夫參軍失聯　深情婆婆獨守空房85年一生不改嫁103歲離世

【夫婦情深／至死不渝／從軍】夫妻真愛深似海。內地一名百歲老婆婆獨守空房逾80年，終身未改嫁等候從軍丈夫回來。可惜婆婆到去世一刻，還是等不到丈夫回家，享年103歲。

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據內媒《新聞晨報》報道，貴州一名婦人杜虎珍在1940年與丈夫黃俊夫結婚，當時夫婦倆新婚僅3個月，黃俊夫便入伍參軍。1943年，杜虎珍曾隨軍前往湄潭縣居住數月，後來懷有身孕後回老家待產。1944年，她誕下兒子黃發昌，但兒子從未與父親見面。直到其母親離世，丈夫回家奔喪，才第一次與兒子見面。辦完喪事後，黃俊夫便前往遵義參加青年軍招考，亦自此未有再見面。

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至死不渝｜深信丈夫一定會回來 80多年來音訊全無

1952年1月15日，杜虎珍收到丈夫寄來最後一封家書，此後音訊全無。儘管如此，她始終堅守著與丈夫共同生活過的老屋，確信丈夫臨行前的一句諾言：

他答應過會回來，我就等到最後一刻。

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杜虎珍四代同堂，雖然知識水平低，但仍教導後代要好好學習回饋社會，兒子亦非常懂事，成為教師作育英才。她的孫女黃麗英憶述，杜虎珍這些年生活過得很艱苦：

白天做農活，晚上要織布、編草鞋，但她非常樂觀，一直教導父親和我們三兄妹好好學習，做對國家、對社會有用的人。

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至死不渝｜終身不改嫁苦等 享年103歲

2022年，杜虎珍兒子黃發昌離世，但丈夫始終未有現身。杜虎珍80多年來獨守空房，苦等丈夫一生不改嫁，最終於2025年3月8日離世，享年103歲。家屬發出的訃聞中寫道，杜虎珍一生兒孫滿堂，惟一遺憾是未能與丈夫重聚。家屬將繼承杜虎珍的遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。

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據一張由遵義縣人民政府僑務辦公室開具的證明文件顯示，黃俊夫於1950年移居馬來西亞，後又遷至新加坡定居。據悉，他定居後已開了金舖和藥房。

資料來源：紀錄片《尋親記》

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