城大新名物｜城大$15漢堡掀搶購潮學生讚抵食又好味　不惜放棄走堂提早返學

▲ 城大推出$15名物，掀起學生搶購潮。

【香港城市大學】食得好先有動力讀書!最近城大飯堂推出$15新包，一推出竟然掀起搶購潮，記者到現場直擊，果然大排長龍。有學生不惜為了這個「城大網紅漢堡包」，放棄走堂及提早回校，更有市民專程坐車入校內購買。

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香港城市大學最近在2024年QS世界大學排名中超越科技大學，成為香港的「新三大」之一。除了學術成就，城大也非常注重學生的學習環境和飲食，經常推出創新的自家製食品。最近，城大的學生們紛紛在社交媒體上po出他們搶購到的熱門食品「城大網紅漢堡包」，大讚$15好抵食，而且好好味，CP值超高！

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設兩種口味

這款網紅麵包有兩種口味：煙肉蘑菇芝士包和咖哩牛肉芝士包。每款麵包上都覆蓋著一層融化的芝士，配料也非常豐富。煙肉蘑菇芝士包內含三片煙肉，而咖哩牛肉芝士包則有厚實的咖哩牛肉餡料。而且超抵食，僅售$15非常實惠。每天新鮮出爐的麵包很快就會被搶購一空，許多學生甚至錯過了購買的機會。

所以很多學生為了在麵包出爐購買，都不再走堂，早點回校歎漢堡包＋咖啡，再開開心心上學去！

▲ （TOPick記者攝）

記者推介咖哩牛肉芝士包

記者訪問了城大學生，他們給出食評「世一」，作為「城大人」的記者，當然要試一試這款「網紅麵包」，現場可見排隊購買「網紅麵包」的學生絡繹不絕，有些學生和記者一樣在麵包出爐前就已經在旁等候。因為記早之前已經品嚐過煙肉蘑菇芝士包，所以這次嘗試了咖哩牛肉芝士包。煙肉蘑菇芝士包的煙肉份量十足，味道非常好，但記者更推介咖哩牛肉芝士包，咖哩味濃郁，與麵包完美搭配，令人回味無窮。

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其他城大飯堂名物

城大飯堂不僅有這款新推出的「網紅麵包」，還曾推出過多款受歡迎的自家製食品，如城大牛奶、城大雪糕等。此外，飯堂還曾推出過芝士撻等人氣食品，長期位居「城大人」必吃榜單之首。今個學年亦曾改良芝士撻的配方，令味道更上一層樓，但也不敵這次新推出的「網紅麵包」，甚至有學生表示它已經超越了芝士撻在他們心中的地位。

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城大學生：為了這個「網紅麵包」回學校上課

這款「網紅麵包」不僅在校內引起轟動，也在網上引發熱議。許多網民表示被這款麵包深深吸引，甚至有人表示想專程前往城大購買，也有城大學生留言表示「我走了好幾日堂，所以一直沒有機會品嚐，讓我明天回學校上課嚐一嚐」。

如何參觀城大

雖然城大的食肆和設施通常不對外開放，但非本校學生也可以參觀校園。有興趣的人士只需在造訪前至少3個工作天，通過城大官網進行預約登記，造訪日期須在登記日起計的一週內。訪客在當天需出示訪客二維碼及身份證或護照，經校園保安登記後即可進入校園參觀。

地址：香港城市大學楊建文學術大樓5樓AC1食堂

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