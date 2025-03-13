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屋邨違泊｜緊急車輛通道附近違泊保安視而不見　申訴專員倡12招打擊公屋違泊

港聞

發布時間： 2 小時前

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公屋屋邨違泊問題時有發生，申訴專員公署公布完成房署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查，揭葵涌麗瑤邨一晚有30多部車輛懷疑違泊於道路上，當中一架更停泊在緊急車輛通道附近，其間見有保安員巡邏，但沒有對違泊車輛採取行動。

公署詳細審研房屋署就公共屋邨違泊問題的執管機制，並揀選了4條受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨，分別是友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨作實地視察。

調查發現，在辦公時間外車輛違泊的情況更為嚴重。其中在麗瑤邨，公署於一個晚上到麗瑤邨視察，巡行視察了45分鐘，發現30多部車輛懷疑違泊於道路上。當中一架更停泊在緊急車輛通道附近，其間見有保安員巡邏，但沒有對違泊車輛採取行動。

房署指出，保安員有不同職責，未必會即時處理違泊情況。而根據房屋署的記錄，房署在2024年1月至12月並無對麗瑤邨的違泊車輛發出定額罰款通知書，但扣鎖了車輛264架次。

公署向房屋署提出12項改善建議，包括加強監察承辦商的跟進工作，考慮在服務合約為承辦商進行執管工作訂下績效指標，並要求承辦商定期匯報執管成效。此外，建議考慮就屋邨辦向違泊車輛發出的書面警告記錄作統計分析，協助屋邨辦監察前線職員對違泊問題作有效管理，並按需要作出督導和資源調配。公署欣悉房署接納公署提出的所有改善建議。

房署發言人表示，會繼續優化現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為，確保屋邨道路，特別是緊急車輛通暢通無阻。

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