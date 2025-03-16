靚媽保養｜全智賢孫藝珍年過40凍齡美貌驚豔全場　女神全靠這1物養成「水煮蛋肌」

▲ 全智賢孫藝珍年過40凍齡美貌驚豔全場 ，女神級保養全靠這1物養成「水煮蛋肌」。

【全智賢/孫藝珍/韓國女神/凍齡秘訣】韓國女神全智賢與孫藝珍近日出席時裝周，凍齡美貌再度成為焦點！兩位女神的肌膚緊緻透亮，身材纖細如少女，完全看不出已為人母。究竟是甚麼讓她們年過40仍能維持「水煮蛋肌」？一起揭曉她們的保養與凍齡秘訣！

靚媽保養｜全智賢自律得讓人敬佩

全智賢不僅是韓國演藝圈的凍齡女神，更是現實生活中的「童話公主」。全智賢與丈夫崔俊赫的愛情故事平凡卻溫暖。兩人相識於微時，據傳曾是同學，後來因朋友牽線再度聯繫並墮入愛河。崔俊赫出身顯赫，但在全智賢面前，他從不擺富二代的架子，反而以細心與體貼贏得女神芳心。有一次全智賢生病，崔俊赫無微不至地照顧她，讓她深受感動，最終決定與他共度一生。

2012年嫁給CEO老公崔俊赫，婚後育有2子，崔俊赫對全智賢的支持從未減少。全智賢是個足球迷，曾因與孫興慜同場而興奮地索要簽名和合照，崔俊赫不僅陪伴她觀看足球比賽，還在她追星時默默站在身後，露出寵溺的笑容。這種無條件的支持，讓全智賢在忙碌的演藝生涯中感受到家庭溫暖。

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夫妻關係｜崔俊赫︰我都很佩服她，她很堅持

對崔俊赫來說，他喜歡的全智賢並不是因為她的美，亦不是因為她在鏡頭前多會做戲，而是她是個能讓他感到佩服的女子。全智賢的自律更是讓人敬佩。拍攝《來自星星的你》期間，即使凌晨才收工，她仍堅持每天早上6點起床跑步。這種對自我要求的堅持，不僅讓她保持凍齡美貌，也讓崔俊赫由衷佩服：「我都很佩服她，她很堅持。」

更難得的是，全智賢與奶奶李正宇的關係也非常融洽。李正宇不僅是她的頭號粉絲，還常在社交媒體上為她應援。當全智賢被傳婚變時，李正宇幽默發文力挺媳婦，展現出婆媳間深厚的情感。

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靚媽保養｜全智賢凍齡秘訣

全智賢透過嚴格的生活管理與保養程序，維持凍齡狀態。

1. 少化妝，勤防曬

全智賢私底下幾乎保持素顏，讓肌膚充分休息。外出時，她一定會擦上SPF15以上的防曬霜，並在長時間接觸陽光時定時補擦，防止曬黑與曬傷。

2. 快速洗臉法

全智賢堅持「卸妝慢，洗臉快」的原則。卸妝時仔細按摩，確保彩妝徹底溶解；洗臉時則迅速完成，避免洗面乳長時間停留刺激肌膚。她認為洗面乳長時間留在臉上反而會使肌膚受刺激，也容易造成緊繃乾澀，還可能使殘留物再度阻塞毛孔。

3. 隨時美白，搭配獨門按摩法

全智賢一年四季使用美白產品，尤其是含美白成分的底妝。她還自創「美白掌溫按摩法」，將美白產品均勻塗抹後，以雙手按壓並包裹臉部，幫助美白效果更顯著。

4. 補充水分及維他命C

全智賢每天攝取2000c.c.的水，並多吃富含維他命C的水果，如橙、葡萄，幫助美白肌膚並防止曬後問題。

5. 每月固定臉部按摩

全智賢每月進行一次專業皮膚按摩，並勤敷面膜，保持肌膚水潤光澤。

6. 規律運動與游泳

全智賢每天早晨6點起床慢跑，並透過游泳消耗熱量，維持纖細身材。

靚媽保養｜孫藝珍從女神到幸福人妻

孫藝珍，韓國演藝圈的「天然女神」，不僅以精湛演技征服觀眾，更以凍齡美貌成為無數女性羨慕的對象。然而，她的愛情故事與人生哲學，同樣讓人津津樂道。

孫藝珍入行20多年，合作過無數頂級男星，但她的感情生活一直低調而神秘。她曾在節目中坦言，自己屬於「戲散人散」的類型，拍戲時與搭檔關係融洽，但戲一拍完便不再聯繫。這種獨立而專注的態度，讓她被譽為「冰山女神」，直到遇見玄彬，她的心才真正被融化。

2021年元旦，孫藝珍與玄彬公開認愛，成為韓國演藝圈最轟動的消息之一。她在IG上寫道：「很高興能遇到這麼好的人，我會繼續讓這麼美麗的愛延續下去。」這段話不僅是對粉絲的告白，更是她對愛情的堅定承諾。兩人因合作《愛的迫降》結緣，戲中的甜蜜延續到戲外，成為現實中的「神仙眷侶」。

孫藝珍跟玄彬於2022年11月27日正式升格為爸媽了！孫藝珍當時開心表示：「很感謝的是，我成功自然產了。」並公開了兒子的小名是「小豆子」，同時感謝老公玄彬的陪伴：「跟我一起共享這一切，每天都變身為小刺蝟的你，謝謝你。」

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靚媽保養｜孫藝珍20年的愛情史蹟

回顧孫藝珍的愛情史，2003年她因《夏日香氣》與宋承憲傳出緋聞，但最終無疾而終；2009年，她與朱智勛被拍到共進晚餐，戀情卻因對方涉毒風波突然煞停。儘管如此，孫藝珍從未因此對愛情失去信心，她曾霸氣表示：「不會為結婚而結婚。」這種對自我價值的堅持，讓她最終等到了對的人。

婚後的孫藝珍，依然保持著獨立與自律的生活態度。她熱愛運動，喜歡打高爾夫球和登山，這些習慣不僅讓她維持苗條身材，也讓她的肌膚始終緊緻光滑。她的護膚秘訣更是簡單而天然，例如「檸檬水潔膚法」，利用檸檬中的維他命C美白肌膚，促進新陳代謝。

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靚媽保養｜孫藝珍凍齡秘訣

孫藝珍偏好天然成分與運動，讓肌膚由內而外散發光澤。

1. 檸檬水潔膚法

孫藝珍喜歡以淡妝示人，她曾公開自己獨家的護膚秘訣，卸妝後會用冰水浸泡檸檬片10分鐘，並以熱毛巾敷臉1分鐘，再用檸檬水洗臉。檸檬中的維他命C能美白肌膚、促進新陳代謝，並減少對皮膚的刺激。檸檬蘊含有機酸，可以軟化角質層，令肌膚變得亮白而富有光澤，而酸性成分同時兼有殺菌功效，清走毛孔內的污垢老廢物，還能控制皮膚油脂，預防生出粉刺痘痘，難怪女神孫藝珍長期擁有「水煮蛋肌」的膚質！

2. 注意皮膚溫度

孫藝珍會根據當天的皮膚狀態選擇護膚品。若皮膚泛紅或不穩定，她會使用冰感護膚品，幫助肌膚維持穩定。

3. 養成運動習慣

有追蹤女神IG的粉絲必定知道，孫藝珍喜歡大自然，熱愛高爾夫球和登山，透過運動保持健康與活力，這也是她維持美貌的關鍵之一。

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