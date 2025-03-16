  • 20°C
香港時間：2025316日 (日) 15:57

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽保養｜全智賢孫藝珍年過40凍齡美貌驚豔全場　女神全靠這1物養成「水煮蛋肌」

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

全智賢孫藝珍年過40凍齡美貌驚豔全場 ，女神級保養全靠這1物養成「水煮蛋肌」。

【全智賢/孫藝珍/韓國女神/凍齡秘訣】韓國女神全智賢孫藝珍近日出席時裝周，凍齡美貌再度成為焦點！兩位女神的肌膚緊緻透亮，身材纖細如少女，完全看不出已為人母。究竟是甚麼讓她們年過40仍能維持「水煮蛋肌」？一起揭曉她們的保養與凍齡秘訣！

靚媽保養｜全智賢自律得讓人敬佩

全智賢不僅是韓國演藝圈的凍齡女神，更是現實生活中的「童話公主」。全智賢與丈夫崔俊赫的愛情故事平凡卻溫暖。兩人相識於微時，據傳曾是同學，後來因朋友牽線再度聯繫並墮入愛河。崔俊赫出身顯赫，但在全智賢面前，他從不擺富二代的架子，反而以細心與體貼贏得女神芳心。有一次全智賢生病，崔俊赫無微不至地照顧她，讓她深受感動，最終決定與他共度一生。

2012年嫁給CEO老公崔俊赫，婚後育有2子，崔俊赫對全智賢的支持從未減少。全智賢是個足球迷，曾因與孫興慜同場而興奮地索要簽名和合照，崔俊赫不僅陪伴她觀看足球比賽，還在她追星時默默站在身後，露出寵溺的笑容。這種無條件的支持，讓全智賢在忙碌的演藝生涯中感受到家庭溫暖。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

夫妻關係｜崔俊赫︰我都很佩服她，她很堅持

對崔俊赫來說，他喜歡的全智賢並不是因為她的美，亦不是因為她在鏡頭前多會做戲，而是她是個能讓他感到佩服的女子。全智賢的自律更是讓人敬佩。拍攝《來自星星的你》期間，即使凌晨才收工，她仍堅持每天早上6點起床跑步。這種對自我要求的堅持，不僅讓她保持凍齡美貌，也讓崔俊赫由衷佩服：「我都很佩服她，她很堅持。」

更難得的是，全智賢與奶奶李正宇的關係也非常融洽。李正宇不僅是她的頭號粉絲，還常在社交媒體上為她應援。當全智賢被傳婚變時，李正宇幽默發文力挺媳婦，展現出婆媳間深厚的情感。

點擊圖片放大
+11
+10

靚媽保養｜全智賢凍齡秘訣

全智賢透過嚴格的生活管理與保養程序，維持凍齡狀態。

  • 1. 少化妝，勤防曬

全智賢私底下幾乎保持素顏，讓肌膚充分休息。外出時，她一定會擦上SPF15以上的防曬霜，並在長時間接觸陽光時定時補擦，防止曬黑與曬傷。

  • 2. 快速洗臉法

全智賢堅持「卸妝慢，洗臉快」的原則。卸妝時仔細按摩，確保彩妝徹底溶解；洗臉時則迅速完成，避免洗面乳長時間停留刺激肌膚。她認為洗面乳長時間留在臉上反而會使肌膚受刺激，也容易造成緊繃乾澀，還可能使殘留物再度阻塞毛孔。

  • 3. 隨時美白，搭配獨門按摩法

全智賢一年四季使用美白產品，尤其是含美白成分的底妝。她還自創「美白掌溫按摩法」，將美白產品均勻塗抹後，以雙手按壓並包裹臉部，幫助美白效果更顯著。

  • 4. 補充水分及維他命C

全智賢每天攝取2000c.c.的水，並多吃富含維他命C的水果，如橙、葡萄，幫助美白肌膚並防止曬後問題。

  • 5. 每月固定臉部按摩

全智賢每月進行一次專業皮膚按摩，並勤敷面膜，保持肌膚水潤光澤。

  • 6. 規律運動與游泳

全智賢每天早晨6點起床慢跑，並透過游泳消耗熱量，維持纖細身材。

靚媽保養｜孫藝珍從女神到幸福人妻

孫藝珍，韓國演藝圈的「天然女神」，不僅以精湛演技征服觀眾，更以凍齡美貌成為無數女性羨慕的對象。然而，她的愛情故事與人生哲學，同樣讓人津津樂道。

孫藝珍入行20多年，合作過無數頂級男星，但她的感情生活一直低調而神秘。她曾在節目中坦言，自己屬於「戲散人散」的類型，拍戲時與搭檔關係融洽，但戲一拍完便不再聯繫。這種獨立而專注的態度，讓她被譽為「冰山女神」，直到遇見玄彬，她的心才真正被融化。

2021年元旦，孫藝珍與玄彬公開認愛，成為韓國演藝圈最轟動的消息之一。她在IG上寫道：「很高興能遇到這麼好的人，我會繼續讓這麼美麗的愛延續下去。」這段話不僅是對粉絲的告白，更是她對愛情的堅定承諾。兩人因合作《愛的迫降》結緣，戲中的甜蜜延續到戲外，成為現實中的「神仙眷侶」。

孫藝珍跟玄彬於2022年11月27日正式升格為爸媽了！孫藝珍當時開心表示：「很感謝的是，我成功自然產了。」並公開了兒子的小名是「小豆子」，同時感謝老公玄彬的陪伴：「跟我一起共享這一切，每天都變身為小刺蝟的你，謝謝你。」

點擊圖片放大
+4
+3

靚媽保養｜孫藝珍20年的愛情史蹟

回顧孫藝珍的愛情史，2003年她因《夏日香氣》與宋承憲傳出緋聞，但最終無疾而終；2009年，她與朱智勛被拍到共進晚餐，戀情卻因對方涉毒風波突然煞停。儘管如此，孫藝珍從未因此對愛情失去信心，她曾霸氣表示：「不會為結婚而結婚。」這種對自我價值的堅持，讓她最終等到了對的人。

婚後的孫藝珍，依然保持著獨立與自律的生活態度。她熱愛運動，喜歡打高爾夫球和登山，這些習慣不僅讓她維持苗條身材，也讓她的肌膚始終緊緻光滑。她的護膚秘訣更是簡單而天然，例如「檸檬水潔膚法」，利用檸檬中的維他命C美白肌膚，促進新陳代謝。

點擊圖片放大
+11
+10

靚媽保養｜孫藝珍凍齡秘訣

孫藝珍偏好天然成分與運動，讓肌膚由內而外散發光澤。

  • 1. 檸檬水潔膚法

孫藝珍喜歡以淡妝示人，她曾公開自己獨家的護膚秘訣，卸妝後會用冰水浸泡檸檬片10分鐘，並以熱毛巾敷臉1分鐘，再用檸檬水洗臉。檸檬中的維他命C能美白肌膚、促進新陳代謝，並減少對皮膚的刺激。檸檬蘊含有機酸，可以軟化角質層，令肌膚變得亮白而富有光澤，而酸性成分同時兼有殺菌功效，清走毛孔內的污垢老廢物，還能控制皮膚油脂，預防生出粉刺痘痘，難怪女神孫藝珍長期擁有「水煮蛋肌」的膚質！

  • 2. 注意皮膚溫度

孫藝珍會根據當天的皮膚狀態選擇護膚品。若皮膚泛紅或不穩定，她會使用冰感護膚品，幫助肌膚維持穩定。

  • 3. 養成運動習慣

有追蹤女神IG的粉絲必定知道，孫藝珍喜歡大自然，熱愛高爾夫球和登山，透過運動保持健康與活力，這也是她維持美貌的關鍵之一。

    更多相關內容︰

    凍齡靚媽｜楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型　Miki被指皮膚好樣貌再進化【附護膚化妝步驟】

    護膚方法｜日本女生竟用太白芝麻油謢膚　連安達祐實都有用來塗全身！

    靚媽護膚｜新手媽媽皮膚護理5大關鍵　醫生教揀有效保濕產品成分

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
    18:03 2025/03/07
    學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
    凍齡靚媽｜楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型　Miki被指皮膚好樣貌再進化【附護膚化妝步驟】
    18:30 2025/03/09
    凍齡靚媽｜楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型　Miki被指皮膚好樣貌再進化【附護膚化妝步驟】
    凍齡靚媽｜盧淑儀淡妝現身聚會凍齡如昔　非虎媽一族培育學霸仔讀頂尖大學
    14:17 2025/03/04
    凍齡靚媽｜盧淑儀淡妝現身聚會凍齡如昔　非虎媽一族培育學霸仔讀頂尖大學
    三代同堂｜樂基兒離婚後攜子移居峇里　凍齡媽媽搭飛機睇5歲乖孫學校表演
    15:00 2024/12/07
    三代同堂｜樂基兒離婚後攜子移居峇里　凍齡媽媽搭飛機睇5歲乖孫學校表演
    凍齡靚媽｜48歲童顏文頌嫻相隔廿載回巢TVB拍劇　曾每日整愛心飯盒發掘女兒畫畫天份
    19:21 2025/03/03
    凍齡靚媽｜48歲童顏文頌嫻相隔廿載回巢TVB拍劇　曾每日整愛心飯盒發掘女兒畫畫天份
    凍齡靚太｜58歲袁潔儀回春狀態嚇呆網民　曾3度流產自責望丈夫包二奶傳宗接代
    16:38 2025/02/26
    凍齡靚太｜58歲袁潔儀回春狀態嚇呆網民　曾3度流產自責望丈夫包二奶傳宗接代
    移民加拿大｜張栢芝家姐移加轉型做女強人　四孩之母戴碧芝凍齡有術身形弗爆
    13:56 2025/02/24
    移民加拿大｜張栢芝家姐移加轉型做女強人　四孩之母戴碧芝凍齡有術身形弗爆
    最美星二代｜56歲翁虹與17歲女兒成最美閨蜜　母女齊體驗生活：生女兒的快樂
    13:56 2025/01/15
    最美星二代｜56歲翁虹與17歲女兒成最美閨蜜　母女齊體驗生活：生女兒的快樂
    強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街
    20:18 2025/01/17
    強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街

    你可能感興趣

    學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
    18:03 2025/03/07
    學霸港姐︱53歲凍齡港姐返加拿大探親曝光獨立屋　擁超強學歷豪門夢碎後雪卵多年
    凍齡靚媽｜楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型　Miki被指皮膚好樣貌再進化【附護膚化妝步驟】
    18:30 2025/03/09
    凍齡靚媽｜楊愛瑾40歲生日晒貴婦級減齡造型　Miki被指皮膚好樣貌再進化【附護膚化妝步驟】
    凍齡靚媽｜盧淑儀淡妝現身聚會凍齡如昔　非虎媽一族培育學霸仔讀頂尖大學
    14:17 2025/03/04
    凍齡靚媽｜盧淑儀淡妝現身聚會凍齡如昔　非虎媽一族培育學霸仔讀頂尖大學
    凍齡 全智賢 孫藝珍 玄彬 夫妻之道 結婚 愛情 愛的迫降 美容 按摩

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（03月16日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（03月16日 時間12:05）
    內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！
    內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！
    金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面　請求停止散播私生活照：恐怕不合適
    金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面　請求停止散播私生活照：恐怕不合適
    娛圈孝順仔｜凍齡混血歌手上載影片悼念亡父　利用AI重現「父子」相擁畫面超動容
    娛圈孝順仔｜凍齡混血歌手上載影片悼念亡父　利用AI重現「父子」相擁畫面超動容
    天氣報告｜強雷雨區即將抵港 天文台預計短時間內受冰雹影響
    天氣報告｜強雷雨區即將抵港 天文台預計短時間內受冰雹影響