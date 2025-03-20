香港迪士尼︱小紅書女遊迪士尼力數四宗罪 「失望透底」　網民回應期望落差原因

▲ 小紅書女遊迪士尼力數四宗罪，不過網民回應解釋期望有落差的原因。

【香港旅遊／迪士尼／高峰期】近日，一內地女生花700多人民幣購買高峰期迪士尼門票，對園內設施和演職人員多有不滿，直指「港迪是懂讓人失望透底的」。

該女生在二月底購買第三階票，稱是「帶著情懷去的」。但實際遊玩過程中，發現了遊樂園設施中的諸多不足。體驗過後，更是將其和上海迪士尼進行對比，「上迪項目更豐富，場地更開闊，票價更合理，配套酒店也更寬敞」。

▲ 迪士尼主題樂園

香港迪士尼︱設施、服務不符預期

1.導覽不清晰

她上一次去港迪是十多年前，在本次遊玩中需要借助官方APP查詢具體項目地址、排隊時間等資訊。但APP「地圖不清晰」、「排队时间部分不太准确」。而設置在街邊的路標過於「小巧」，在太陽照射下看不清，擁擠時段更是不便。這些行動中的阻礙，使她「一天逛不完一半的園區」。

2.商店陳列雜亂

「人多不是（商品陳列）髒亂差的理由」，面對迪士尼裡的一大經典場所，她也不甚滿意，「讓我感受不到快樂」。在二月底的熱門時段，園區遊客量激增，原本不開闊的場地更難滿足體驗需求。

3.演出中途故障

在該次遊玩中，她遇到了演出故障和部分遊玩項目關閉的意外情況，成功體驗的項目一再減少。面對工作人員處理突發情況的「態度不好」，更是讓她覺得「得不償失」。

4.花車巡遊敷衍

花車巡遊是迪士尼遊玩項目中的一大熱點，在特定節假日還會有不同角色輪換。這次該女生去的時段正值蛇年限定主題，是她「最期待的」。但實際體驗中，卻只有「維尼米奇達菲家族的部分人物」出現，再次怒斥「近800的票價，拖家帶口就是進去受罪」。

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一日的遊玩，她在園區裡也鮮少碰見公主出現，「其他角色不知所踪」。加之擁擠的人潮，「什麼都要排隊30min起步」，最終總結「不能打著造夢的名義搞毀滅」、「十年重溫結果失望至極」。

網友指出，今年6月是港迪20週年的慶祝活動。在此之前「沒啥玩的」。而遊玩項目的排隊時間更是看運氣，「過年去也有5分鐘排隊的」。

▲ 迪士尼園區內的宣傳標語（小紅書截圖）

香港迪士尼︱不同日期體驗差異大

迪士尼作為大型主題遊樂園，每日的票價、人流量都會有所不同，高峰期票價有可能達到淡季的兩倍左右。

在熱門節假日，不少遊客「做好排隊準備」前往，不能如願玩完所有項目的情況並不少見。評論區的熟客網友分享經驗，「日票適合淡季」、「城堡是隨機三位公主」、「節假日就買快速通行」。但也有遊客不滿上半年項目減少且不乏高票價的情況，「那它應該要么不開門要么降價」。

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