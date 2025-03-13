  • 27°C
香港時間：2025313日 (四) 13:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

交税｜繳税季節網絡安全及釣魚詐騙風險增高　HKCERT提醒公眾需提高警惕

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

交稅季節來臨，亦都成為不法份子下手的好機會！香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）就提到，網絡犯罪分子可能會利用人為疏忽，通過各種網絡平台發起釣魚攻擊和詐騙活動，特別是黑客可能透過偽造的稅務局網站和欺詐訊息，誘使用戶洩露敏感的個人或財務資料。

網絡安全｜網絡攻擊手法日益精密　哪個惡意軟件最積極危害香港？

網絡安全｜2024年成歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁一年　機構：教育/研究行業仍是香港首要攻擊目標

ET贏商有計
ET贏商有計｜國際大環境多變 企業需留意政經政策改變 尋找穩建金融夥伴  有助升級轉型

HKCERT表示，假冒稅務局的釣魚網站成為網絡犯罪分子的常用手段。他們可能會通過電子郵件或短訊發送偽造的通知（見下圖1），聲稱你的稅務資料需要更新或存在問題，並要求你立即回應。這些詐騙訊息可能會包含一個惡意連結，將你引導至一個假冒的稅務局網站，要求你輸入敏感訊息（見下圖2），如身份證號碼、銀行賬戶訊息等。HKCERT提醒公眾，稅務局不會通過電子郵件或短信要求提供此類敏感訊息。

點擊圖片放大

HKCERT呼籲，公眾在收到任何自稱來自稅務局的電子郵件或短訊時，應仔細核實發件人的身份和訊息的真實性。切勿點擊任何可疑的連結或下載附件，尤其是來自不明來源的郵件。若對訊息的真實性有疑問，請直接聯繫稅務局或相關機構進行確認。HKCERT亦提供六大建議，幫助公眾保護自己的個人訊息和財務資料安全：

  • 不要查閱被瀏覽器標示為可疑的網站和不應點擊任何不明來歷的連結，例如來自搜尋引擎的廣告等。檢查瀏覽器上所顯示的網址域名有否可疑，惡意的網址域名帶誤導性或與所聲稱機構名稱不符。
  • 使用瀏覽器的反釣魚功能來幫助阻止釣魚攻擊，這些功能可以分析網址並在偵測到釣魚網站時彈出警告頁面。
  • 當收到可疑的電子郵件或即時訊息時，請務必通過官方渠道核實詳細訊息。切勿在不明來源的網站或向未知發件人提供上個人資料或登入密碼。若網站並非使用HTTPS加密，應倍加小心，不要在沒有加密的情況下輸入敏感資訊。
  • 定期檢查銀行賬戶和信用卡交易記錄，以確保沒有任何可疑活動。這樣可以及時發現並阻止潛在的欺詐行為。
  • 使用強密碼和雙重身份驗證來保護您的在線賬戶安全。強密碼應該包含大小寫字母、數字和特殊字符，並且定期更換。雙重身份驗證提供額外的保護，防止未經授權的訪問。
  • 保持電腦和流動設備的安全軟件更新，確保系統擁有最新的安全修補程式，以抵禦潛在的網絡威脅。

ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence

專題影片
ETech試玩｜iPhone 16e 上手玩　平玩 Apple Intelligence

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

相關文章

網絡安全｜Facebook用戶遭劫持　逾1.2萬電郵地址受假冒侵權警告影響
10:00 2025/02/28
網絡安全｜Facebook用戶遭劫持　逾1.2萬電郵地址受假冒侵權警告影響
網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫
16:46 2025/01/20
網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
17:34 2025/01/20
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權

你可能感興趣

網絡安全｜Facebook用戶遭劫持　逾1.2萬電郵地址受假冒侵權警告影響
10:00 2025/02/28
網絡安全｜Facebook用戶遭劫持　逾1.2萬電郵地址受假冒侵權警告影響
網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫
16:46 2025/01/20
網絡安全｜網絡釣魚事故創五年新高　HKCERT籲注意AI生成內容被騎劫
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
17:34 2025/01/20
網絡安全｜數碼顯示屏潛在風險增　最快三秒即能取得控制權
電子支付 罪案 網購平台 手機Apps 科技產品 移動裝置 社交平台 網絡保安 人工智能 虛擬貨幣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩
肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪