金賽綸逝世｜金賽綸打5份工還債眼腫憔悴　生前最後露面照曝光令網民心碎

▲ 金賽綸打5份工還債眼腫憔悴，生前最後露面照曝光令網民心碎。

【金賽綸 / 金秀賢 / 兼職 / 債務問題】隨著近期韓國娛記不斷爆料，金秀賢身陷「戀童癖」及「逼債」風波。為償還金秀賢追討的債務，金賽綸生前兼職5份工作；而她生前最後一次露面圖片，年僅24歲的花季少女，竟面色憔悴，更長出白髮，惹不少網民心疼。

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金賽綸逝世｜身兼5份工作還債 工作期間遭欺凌

早前金賽綸因酒駕事件，被索賠7億韓元（約374.8萬港幣）由公司墊付，金賽綸表示將努力償還；由於酒駕事件帶來的負面影響，金賽綸的演藝事業一度停擺；次年金秀賢突然找來總統級律師團追債，金賽綸不得不身兼5份工作還債。

傳金賽綸曾在咖啡廳、花店、麵包店及汗蒸店打工，期間被人認出後遭到欺凌，或逼她辭職；鄰居透露曾多次遇到她在樓梯間痛哭。

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金賽綸逝世｜面對鏡頭面色憔悴生出白髮

2024年3月金賽綸債務問題一審出庭時，被拍到面部憔悴盡顯疲態，眼下凹陷有黑眼圈，甚至隱約見到白髮，面對鏡頭時面無表情，已全然沒有曾經活潑靈動的少女感。

網民看過圖片後心疼不已，「花一樣的年紀，這個狀態太慘了」、「這是25歲應該有的狀態碼，也看不出她原有的樣子」、「她已經用很陽光很積極的心態面對一切了，回歸普通人生活還要被霸凌」、「好慘一個女孩，未成年的她遇人不淑」。

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金賽綸逝世｜曾下跪求情協商賠償金

另外，根據韓媒報導，酒駕事件後，Netflix劇集《獵犬》製作公司本要求金賽綸賠償70億韓元（約3748萬港幣），金賽綸親自找到製作公司並下跪請求，經協商後的金額是7億韓元。

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