消委會廚房紙︱消委會檢測5款廚房紙含菌量超標　推介4款4星安全廚房紙

【廚房紙／廚房紙推薦／消委會／細菌】廚房紙用途廣泛，不少人家中都會用到。消委會曾測試市面上15款廚房紙，發現不同品牌的廚房紙吸水量、吸水速度和拉力表現參差，部分樣本的細菌菌落總數，更超出內地標準上限。

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消委會廚房紙︱消委會評測15款廚房紙名單（評分由低至高）

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消委會測試市面上15款廚房紙，各款表現不一，當中有4款總評分達最高的4星評級。在吸濕量方面，「唯潔雅Kitchen Towel - Super Spongy」及「Daiso廚房用紙」每克紙的吸濕量較多，分別有11.4克和10.7克，評分有4.5分；而「特柔超吸力強軔廚房紙」及「特惠牌多用途廚房紙（9吋）」的吸濕量則較低，分別只有6克及7克，評分亦較低，只有2及2.5分。

消委會廚房紙︱15款廚房紙吸水及拉力測試

至於吸水速度方面，「心相印抽取式廚房用紙」及「Kleannara特強吸水力廚房紙」的吸水速度較快，只需約3秒，獲4.5評分；而「健力氏優質萬用紙」的吸水速度約6.5秒，評分只有1.5。

而在乾紙拉力測試中，乾紙拉力強度方面，「特柔超吸力強軔廚房紙」及「唯潔雅Kitchen Towel - Super Spongy」的表現較佳，縱向拉斷的力度大於43N，橫向拉斷的力度大於17N，獲4.5分；而「超值牌廚房萬用紙」及「Freesia 2層萬用廚房紙」的拉力強度較遜色，僅獲1.5分。

濕紙拉力強度方面，以「健力氏優質萬用紙」的表現較佳，縱向拉斷的力度大於16N，橫向拉斷的力度近9N，獲5分；而「超值牌廚房萬用紙」及「Freesia 2層萬用廚房紙」的拉力強度較差，只得1分。

消委會廚房紙︱5款細菌菌落總數超出內地標準

消委會在是次測試中，於不同時間採購了兩批廚房紙樣本進行細菌菌落總數檢測。結果發現，其中5款的細菌菌落總數超出內地標準（每克200個菌落或以下）。消委會解釋，紙巾是無經過無菌處理的日用品，故或檢出細菌，外地研究曾指，未用過的紙巾一般每克可檢出100至10萬個細菌菌落。根據內地標準GB15979及GB/T26174，細菌菌落總數，每克應為200個菌落或以下。即使使用含菌量較高的廚房紙，抹乾未經烹煮的食材，或清理餐具、廚具，未必會造成健康風險，但若接觸已煮熟的食物，例如剛炸好食物的多餘油分，有機會令食物沾上少量細菌，抵抗力較弱人士應格外留神。

消費者選購及使用廚房紙時要留意：

廚房紙不應循環使用，並必須小心棄置，例如吸走食材水分的廚房紙，便不要用來擦拭其他地方，以免殘留細菌污染食物或廚房用具；

若要以廚房紙直接接觸食材，宜選用通過食品安全認證的產品；

未拆封的廚房紙應儲存於乾爽、通風和潔淨的地方，拆封後應避免擺近水龍頭或廚房枱面附近，以免被生肉或新鮮食物染污；

為了環保，應避免頻密使用廚房紙，可考慮選用有FSC（Forest StewardshipCouncil）標誌的產品，顯示產品來自可持續管理認證的樹木製造，不屬非法砍伐或來自高保護價值的森林；

若用廚房抹布進行清潔，應保持抹布清潔乾爽，不時清洗及晾乾，避免一布多用，並需注意，清水無法徹底清潔抹布，使用後宜將抹布放入熱水中煮5分鐘將細菌消滅，如要使用清潔劑，則須小心化學物品殘留；

若無法天天以熱水消毒廚房抹布，建議每星期更換1次，或在有需要時用廚房紙或可清洗幾次的廚紙暫代清潔，但如要接觸食材，用完即棄的廚房紙是較衞生的選擇；

日常生活用紙每種的特性和用途都不一樣，抹手紙一般較薄，吸水能力亦較弱，細菌菌落總數規限則較廚房紙寛鬆，亦毋須檢視是否符合食物安全衞生，故未必能互相替代。

資料來源：消委會

＊資料來自消委會第510期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

消委會廁紙︱消委會8款高分廁紙推薦名單

紙巾是必備日用品之一，消委會曾評測市面上25款廁紙，參考内地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018，檢測評估樣本的吸濕性能、紙張强韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。

樣本中有15款為3層紙（3-ply）、8款為4層紙（4-ply）及2款為5層紙（5-ply）。另外，有23款以木漿製成的樣本，每卷售價為$2至$3.9；2款以竹材料製成的樣本售價分別為每卷$3.1及$5.6。

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同場加映︱日雜評測11款廁紙：4款A級或以上推薦

日雜《MONOQLO》根據3大測試重點，分別是：質地（柔軟輕盈程度）、吸水率、抗摩擦（不易爛），評測以下11款廁紙：

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