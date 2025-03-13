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星級家庭｜張兆輝結婚28周年晒婚照曝光老婆美貌　張太被指激似1女星母女皆星味十足

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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張兆輝太太和女兒顏值都超高，母女同樣星味十足！

【張兆輝/愛妻號/星二代】「愛妻號」張兆輝跟太太婚後育有一對子女，並不時在社交平台分享家庭樂，近日是他跟太太結婚28周年紀念日，張兆輝趁機向老婆示愛，於小紅書上載兩人當年的中式婚照，甜蜜留言：「有一種人可以百看不厭。」網民卻被張太年輕時的美貌震懾，激讚她似某位女星，又表示：「難怪個女都咁靚！」

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星級家庭｜張兆輝晒婚照放閃：有一種人可以百看不厭

現年62歲的張兆輝曾是TVB小生，代表作有《情濃大地》、《無頭東宮》、《黃金有罪》等，他近年已將工作重心轉移內地，他是圈中著名的愛妻號和好爸爸，十分愛錫圈外人太太郭碧妍及一對子女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），而且每逢節日，他都會公開向太太示愛，非常浪漫！

近日兩公婆踏入結婚28周年，張兆輝隨即在社交平台放閃，分享兩人激罕的中式婚照，並留言向太太表白：「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見。結婚週年快樂張太太，謝謝你陪伴我走過28年。婚姻關係中沒有完全合適的兩個人，只有互相包容的兩顆心。」又標籤：「穿越時空的浪漫」、「始於初見止於終老」、 「希望每個女孩都能嫁給愛情 」結婚多年仍如此恩愛，實在是羨煞旁人！

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星級家庭｜網民被張太美貌震懾

浪漫的同時，網民紛紛被張太當年的美貌震懾，指她五官清秀，眼大大鼻高高，顏值極高，更激似前TVB花旦陳秀雯，加上兩人穿上大紅中式結婚服裝，美得似一張劇照，而且張太與身為小生的張兆輝合照，星味絕不遜於老公呢，不過張兆輝對於老婆被指似陳秀雯，他就親回：「真人不似。」

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星級家庭｜20歲女兒擁極高顏值

此外，網民又表示終於明白兩人的女兒Twiggy為何有「最美星二代」美譽了，因為除了爸爸英俊，原來媽媽也如此美艷。Twiggy的確遺傳了父母的優良基因，樣子甜美，常被讚有兩大女神鍾嘉欣李嘉欣的影子，封她做「兩代嘉欣混合體」，而且她讀書成績也不俗，她在英國GCSE考到5A2B成績，絕對是才貌兼備！

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