全職媽媽︱90年代女神變師奶買餸煮飯湊放學一腳踢　意外曝光半山豪宅

▲ 90年代女神變全職師奶！

【梁詠琪/女神/全職媽媽/豪宅】90年代女神梁詠琪（Gigi）與西班牙籍丈夫Sergio於2011年結婚，兩人育有一名女兒Sofia，婚後Gigi養尊處優，只是閒來接工作，全職照顧家庭及打理老公的童裝生意，最近她就在社交平台公開全職媽媽的日常，見她朝忙到日落，不過都有me time，在半山豪宅露台玩狗，睇住海景認真寫意！

最新影片:

日前梁詠琪在社交平台分享一條生活日誌影片，寫道：「我的快樂小日子每天不用為事業忙碌之時，會回歸家庭生活，享受當個快樂的煮婦和媽媽，你們知道嗎？」她續指全職師奶之日常：「送上學、早晨咖啡、送午餐便當、巡視童裝業務、相約友人飲茶買餸、接放學、煮飯。」

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兩位姐姐打理屋企

影片中，Gigi琪亦意外曝光豪宅廚房和露台，見到半山豪宅擁開揚海景，Gigi抱住狗仔睇日落，又織冷衫好寫意！而她亦有兩位工人姐姐幫手打理屋企，但Gigi都有落手落腳煮飯，更將出品給女兒品嘗，Sofia吃後表情趣怪，大讚媽媽的廚藝。

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混血囡囡暴風長大

而Gigi的廚房為長型設計，裝潢及廚櫃以白色為主，簡約明亮。梁詠琪曾表示老公和女兒Sofia都幾易養，家中大多食素。

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據悉，梁詠琪一家三口居住在半山豪宅，去年曾分享在客廳與老公輪流抱住女兒的相片，寫道：「我已經抱不動你啦！#暴風成長」，意外曝光豪宅客廳，電視櫃上擺滿女兒的學生照，不過PO出照片不久，作風低調的梁詠琪已火速刪走相關帖文。

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