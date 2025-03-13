台中新光三越︱台中新光三越氣爆再添一死者　澳門2歲女童終不治家屬需心理輔導

▲ 台中新光三越氣爆案再添一死者。

【新光三越 / 台中 / 氣體爆炸】新光三越台中中港店於2月13日發生嚴重氣爆事件，導致多人傷亡。其中，受重傷的2歲澳門女童於上週五（3月7日）在澳門仁伯爵綜合醫院不治，令氣爆案的死亡人數增至5人。

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新光三越氣爆｜祖父母不幸慘死

上月13日，一家7口四代同堂在台中旅遊，途經新光三越百貨時遭遇氣爆事件，鄧姓祖父母當天不幸身亡，而女童則因頭部重創陷入危急。

據台灣媒體報道，女童最初被轉送至台灣中國醫學大學附設醫院ICU接受治療，至上月26日，院方表示女童「經多日治療後生命跡象穩定」，並與家屬商量後將她送回澳門繼續治療，然而，女童回澳9天後仍不幸離世。

▲ 新光三越台中中港店2月13日發生嚴重氣爆事件。（取自Threads）

新光三越氣爆｜家屬需要心理輔導

澳門衛生局今日（3月13日）凌晨公佈：

台中氣爆事件中受傷的本澳女童，於本月7日在仁伯爵綜合醫院離世。衛生局對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問，並已為家屬提供心理支援及輔導，及時跟進家屬需求。

至於新光三越亦發文表示：「對於小女童的不幸離世，新光三越同感遺憾與哀悼。已在第一時間向家屬致意慰問，後續仍會持續與家屬表達關懷，全力協助。」

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台中地檢署稱由於氣爆現場規模大兼複雜，檢方尊重專業調查單位，要待火場鑑定報告出了，才能完整還原氣爆事件。

中檢表示至今已訊問33名證人，目前未有人轉被告。至於澳門女童最終不治，中檢表示，將持續與家屬或委任律師聯繫後續狀況調查，全案朝過失致死、公共危險與過失傷害等罪方向偵辦。

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