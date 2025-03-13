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金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒

【金賽綸／金秀賢／酒駕／追債／最後露面】韓國女星金賽綸於今年初被發現於家中離世，年僅24歲。日前有韓媒爆料，指金賽綸死因與金秀賢有關，包括兩人自2015年、金賽綸年僅15歲時就開始交往；分手後發生金錢糾紛，金賽綸因無法一次性支付金秀賢突然向其追討的7億韓元酒駕違約金，而崩潰走上絕路。而金賽綸生前最後一次公開露面照片也被翻出，憔悴冒出白髮的蒼老樣貌令人不捨。

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生前最後露面：酒駕出庭憔悴似50歲

金賽綸於2022年5月18日清晨8點，在首爾江南區清潭洞駕車衝撞護欄和行道樹3次以上並逃逸，造成變壓器移位和保護架破損，使臨近數十間商家斷電約3小時，蒙受經濟損失。她事後被證實酒駕，因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被起訴。

2023年3月8日，金賽綸出庭一審承認酒駕逃逸，並因巨額賠償陷入生活困頓。有網民翻出金賽綸當日出庭照片，只見她素顏戴著黑色口罩現身，眼下掛著巨大眼袋模樣憔悴，頭髮枯燥甚至長出白髮，年僅20多歲的少女整個人卻蒼老似50歲。不少網民心痛：「花一樣的年紀，太慘了」。

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金賽綸當日面對記者提問，未多做回應。她在法庭最後陳述中表示：「不會再有這樣的事，我很抱歉，我會反省這件事。」而這是金賽綸在生前最後一次公開露面。

身兼數職努力還債

金賽綸的代理律師在庭上透露，金賽綸在事發後一直過著戒酒的生活，並賣掉了自己的車、親自向受影響的商家道歉，並支付了賠償金。且酒駕當天，她已經多次打電話給代理司機無果，無奈才酒後駕車。金賽綸也強調，她不會再次犯罪。

據悉，金賽綸為了償還酒駕事件賠償金，陷入身無分文境地的她四處打工。礙於又是一家之主，金賽綸的家人也因需要支付巨額賠償金而陷入經濟困難。面對記者提問「會否打算復出」，金賽綸流淚坦言，自己是靠打工維持生計。

身陷爭議仍堅持做義工 被曝健康狀況「無法進食」

金賽綸身陷酒駕爭議、揹巨額賠償，但仍堅持義工活動。據悉，金賽綸從小養寵物，抱著幫助流浪動物的心態，自2015年起在動物保護所進行義工活動，即使2022年酒駕後自顧不暇，也沒有停止做義工。

但直到2023年，動物保護所「藍色天使志願服務團」團長尹成昌（音譯）透露，和金賽綸在5月份一起吃飯時，鼓勵她「要克服」困難；然而當時已發現對方無法正常進食，整個人消瘦無比。

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金秀賢無情追債逼上絕路

金賽綸家屬近日透過YouTube頻道《橫豎研究所》指控，指大勢韓星金秀賢曾和她交往6年，當時金賽綸僅15歲未成年。兩人分手後，金賽綸被金秀賢經紀公司Gold Medalist追討7億韓元。外界普遍認為，該款項為金賽綸酒駕的賠償金。根據韓國知名娛樂媒體《Dispatch》（D社）公開的法律文件內容，Gold Medalist於2022年11月22日與金賽綸簽訂借貸契約，約定她須於2023年底前償還686,409,653韓元。

然而，在明知金賽綸演藝事業停滯、經濟狀況困難無力立即償還賠償，金秀賢公司仍於2024年3月向金賽綸發出律師函催討，強調若未支付，將進一步提告。對此，Gold Medalist聲稱，此筆款項屬於公司財務支出，若不採取法律行動，公司內部可能涉及瀆職問題，因此才會「形式上」發送存證信函；强調已向金賽綸説明，可以等有收入或有餘力時再還；但此說法並不被網民買帳。

友人疑踢爆「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒

金賽綸家屬痛罵金秀賢舉動「比殺人犯還可惡」，明明與金賽綸交往過，卻發聲否認；並無奈喊冤，指家屬當時並不知道兩人在交往，直到發現金秀賢在軍中給金賽綸寫的情信，但當時已經來不及阻止。同時透露，當年是金秀賢猛力追求，並非金賽綸主動。

還有鄰居在看到金賽綸離世消息後也透露，「因為她以前經常在走廊樓梯上哭，所以才記得她」。

另外，一名自稱金賽綸的友人爆料，金賽綸在酒駕當晚，其實是金秀賢公司高層安排她去陪酒，還要她接待客戶，並在過程中出現一些「小意外」，才讓她明知會犯罪也要慌張駕車逃離，鑄成大錯。不過，此說法未經證實。網民對此傳聞聯想到是否有「潛規則」，紛紛抱不平表示：「如果是真的就太扯了」、「太令人生氣又心痛，這小女孩一路到底經歷了什麼？」。

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