公屋管理｜房署AI捕捉高空擲物過程　去年全港增190支流動鏡頭即時捕捉物件移動路徑

▲ 房署以科技透過鏡頭及AI分析公屋高空擲物的實況，即時圈出涉事單位和物件移動路徑。（社交媒體截圖）

高空擲物可引致嚴重意外，去年施政報告提出房委會已挑選10條屋邨為智慧屋邨試點，房屋局局長何永賢透露，房署以科技透過鏡頭及AI分析公屋高空擲物的實況，即時圈出涉事單位和物件移動路徑。自2020年開始，房署已做到一邨一流動鏡頭，自去年開始更在全港再加設了190多枝同類的流動鏡頭，以幫助屋邨管理。

最新影片推介：

何永賢指，以往出現高空擲物問題，房署職員要以人眼翻看多個小時的閉路電視影像，未必能注意到幾秒的異常畫面，耗費人手，成效也不夠理想。現時引入科技，透過鏡頭及AI分析高空擲物的實況，AI會自動分析影像中的異常動態，自動識別高空擲物的情況，並即時圈出涉事單位和物件移動路徑。

▼ 點擊圖片放大 +2

片段可見，系統可清晰拍攝住戶高空擲物的整個過程，並以紅線標示物件被投擲的移動路徑。

她表示，有關科技令工作效率大大提升，令他們成功捉到高空擲物的住戶，並發出警告信和扣7分處理，而涉事住戶也沒有再高空擲物，形容工作成效甚高。而房署也會不時檢視實際情況，有需要時移動鏡頭擺放點，以針對性解決屋邨出現的問題。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】