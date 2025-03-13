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公屋管理｜房署AI捕捉高空擲物過程　去年全港增190支流動鏡頭即時捕捉物件移動路徑

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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房署以科技透過鏡頭及AI分析公屋高空擲物的實況，即時圈出涉事單位和物件移動路徑。（社交媒體截圖）

高空擲物可引致嚴重意外，去年施政報告提出房委會已挑選10條屋邨為智慧屋邨試點，房屋局局長何永賢透露，房署以科技透過鏡頭及AI分析公屋高空擲物的實況，即時圈出涉事單位和物件移動路徑。自2020年開始，房署已做到一邨一流動鏡頭，自去年開始更在全港再加設了190多枝同類的流動鏡頭，以幫助屋邨管理。

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何永賢指，以往出現高空擲物問題，房署職員要以人眼翻看多個小時的閉路電視影像，未必能注意到幾秒的異常畫面，耗費人手，成效也不夠理想。現時引入科技，透過鏡頭及AI分析高空擲物的實況，AI會自動分析影像中的異常動態，自動識別高空擲物的情況，並即時圈出涉事單位和物件移動路徑。

點擊圖片放大
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片段可見，系統可清晰拍攝住戶高空擲物的整個過程，並以紅線標示物件被投擲的移動路徑。

她表示，有關科技令工作效率大大提升，令他們成功捉到高空擲物的住戶，並發出警告信和扣7分處理，而涉事住戶也沒有再高空擲物，形容工作成效甚高。而房署也會不時檢視實際情況，有需要時移動鏡頭擺放點，以針對性解決屋邨出現的問題。

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