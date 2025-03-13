靚媽注意｜GUCCI關閉香港區網店　網購需登入內地區網站

▲ GUCCI關閉香港區網店，網購需登入內地區網站。

GUCCI粉絲注意！國際知名品牌GUCCI香港區網上商店於2月底宣布結束營業，香港顧客如需使用網上購物，需前往內地區商店購買。

GUCCI網購｜GUCCI結束香港區網店業務

國際奢侈時裝品牌GUCCI於2月28日，在官方網站宣布結束香港區e-commerce的服務，即所有透過網站或線上銷售的商品業務，即居住在香港的顧客不能再使用香港區的網上商店，如有需要便需前往內地區購買。

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