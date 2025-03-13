靚媽注意｜GUCCI關閉香港區網店 網購需登入內地區網站
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 18 分鐘前
最後更新： 16 分鐘前
GUCCI粉絲注意！國際知名品牌GUCCI香港區網上商店於2月底宣布結束營業，香港顧客如需使用網上購物，需前往內地區商店購買。
GUCCI網購｜GUCCI結束香港區網店業務
國際奢侈時裝品牌GUCCI於2月28日，在官方網站宣布結束香港區e-commerce的服務，即所有透過網站或線上銷售的商品業務，即居住在香港的顧客不能再使用香港區的網上商店，如有需要便需前往內地區購買。
▼點擊圖片放大
最新影片推介：
手袋保養｜名牌手袋5大防潮法
香港天氣潮濕，最令一眾女士們頭痕的是，名牌手袋的皮革長滿霉菌，十分可怕，究竟有什麼防潮妙法可以令到手袋保持乾爽呢？
▼點擊圖片放大
+9
+8
更多相關報道：
結業潮｜旺角20年小食店結業圍板 網民狂數4宗罪：頂到咁耐已經係奇跡
靚媽精明眼︱日本城結業清貨9折起 家品廚具食品最平$4有交易
結業潮︱直擊西環新派西餐3.14結業 業主要求簽3年死約續租店主1個原因不敢簽
結業潮｜日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間 德福店結業清貨低至半價最平$10起
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：