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老頑童｜姜大衛李力持老人院探秦煌　80歲老頑童比以前清減瞓得食得

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

姜大衛李力持老人院探秦煌，80歲老頑童比以前清減瞓得食得。

【秦煌 / 老頑童 / 姜大衛 / 李力持】「老頑童」秦煌去年在酒店跌倒入院，而後獲社福機構安排入住護老院；上月他迎來自己的80大壽，但老人院並無為他舉行慶祝活動，內地情人知己Mary及子女亦無現身。

不過，昨日（13）昔日好友姜大衛李力持到老人院探望秦煌，並在Facebook專頁分享與老頑童的合照，透露他精神狀態佳，在老人院的生活亦不錯。

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老頑童｜秦煌精神狀態佳　面部清減

李力持在個人專頁寫道：「同姜大衛去土瓜灣老人院探望剛過80大壽的秦煌，老人院很乾淨，有人陪也可以落樓下買下嘢，老頑童精神好好，反應好快，無比人蝦，亦都無蝦人，瞓得食得，佢話多謝大家關心。」

不少網民見到秦煌的狀態紛紛讚好，「呀煌，好精神喎」、「煌叔以前係九龍城舊街坊，見到佢現狀面色好好真開心」、「歡容的肥伯伯」、「祝愿你身體健康」、「老頑童精神唔錯」、「好精神，好醒目」、「好精靈，面瘦咗不過肚腩無細到」。

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老頑童｜入住養老院後2度跌倒受傷

據悉，秦煌與4名子女關係疏離，在入住護老院前，曾獨居與青衣1間酒店，直至去年3月，他在酒店房間內不慎跌倒入院，之後獲社福機構安排入住護老院。指他生活拮据，每月獲1萬1千元住院津貼及4000元綜援解決生活問題。

而秦煌入住護老院後，1個月內稱兩度跌倒，第一次是不慎撞傷頭頂要縫4針；另一次更加嚴重，因手腳突然無力跌倒，傷及左邊盤骨，住院近2周，輾轉4間醫院，且無法站立而一直臥床。

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