健康疑慮丨52歲樂壇天后身形暴脹　開騷被嘲似「石磯娘娘」曾解畫背後原因

【張惠妹／石磯娘娘／哪吒2／樂壇天后／肥胖症】現年52歲的台灣天后級歌手張惠妹（阿妹）3月7日於內地舉行巡迴演唱會，因當晚天氣寒冷，本來身穿綠色蓬蓬紗裙的她於是再穿了一件外套，令身材即時顯得非常臃腫，身形猶如暴脹3倍。相關照片流出後，有網民更取笑她胖得像《哪吒2》的角色「石磯娘娘」，一時成為內地熱搜。

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張惠妹上周五（7日）在杭州舉行巡迴演唱會，當晚其中一環是阿妹穿著一件綠色蓬鬆裙於台上準備唱歌。因受不了當晚只有5度低溫，於台上凍得發抖的阿妹，於是便再穿上黑色外套。豈料，可能因為2件服裝均相當蓬鬆，令本來身形已相當有「肉地」的阿妹，頓時猶如暴脹3個碼，造型十分嚇人。

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照片流出後，有網民以此取笑她肥得像《哪吒2》中的「石磯娘娘」，並留言表示：「怎麼感覺變成球了」。不過，亦有不少網民力撐偶像，指因為裙子本身就較蓬鬆，再加上略為厚身的外套後，身形才會看起來很臃腫。亦有網民指，喜歡張惠妹是因為她唱得好，不論她身形如何，都不會影響對她的支持。

事實上，張惠妹於90年代出道時，身形是十分苗條，體重亦只有約99磅。至於後來發胖原因，張惠妹便曾於2022解畫，指是自己受家族肥胖症影響，因家族基因有異，去到某個年紀就會開始暴脹，令自己身材難以控制。不過除了家族基因影響，外界過去亦曾對她的發胖原因有不少猜測，分別是過勞肥、吃激素藥、年齡增加導致代謝減慢等，不過亦有人相信與她無法戒掉飲珍珠奶茶有關。因為阿妹在2013年到內地節目《中國好聲音》當導師時，身形明顯漲了一圈，當時她透露因腳傷休養期間迷上手搖飲料，一天幾乎喝2至3杯。

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至於張惠妹的感情生活，當中最引人注目莫過於她於2000年代與王力宏的緋聞。據了解，2000年王力宏因幫阿妹創作了歌曲〈愛，永遠不會消失〉，二人便開始有頻繁互動，惟2人從未有公開承認戀情。她的其他戀情還包括出道前的初戀男友林俊德、出道後前經理人男友周立璟、年輕11歲的籃球員何守正，以及現時男友Sam。

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