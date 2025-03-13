金賽綸離世｜金秀賢被爆狂追金賽綸曾談過結婚　家屬傷痛：反對但來不及

▲ 金秀賢被爆狂追已故女星金賽綸，兩人甚至曾談過結婚。

【金賽綸/金秀賢/結婚/追求】韓國男星金秀賢近日被爆曾與已故女星金賽綸交往，經紀公司之後否認爆料，但有當地自媒體就爆出更多證據，並訪問女方家屬，指出當初是金秀賢主動追求，又在當兵時表白，甚至談過結婚。

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綜合韓媒報道，當地YouTube頻道《橫豎研究所》於周三（12日）爆出更多兩人交往的鐵證，包括金秀賢服兵役期間寫給今賽綸的告白信，信中可見金秀賢為金賽綸取了暱稱「SeRoNeRo（새로네로）」，並提及「就算是這種話也想對你說」、「雖然看不到你」、「但我真的好想說，好想你」等話語，而當時金賽綸尚未成年；另一張於2019年寄出的明信片則寫有「我會成為嘮叨的人」、「愛你」等字句。

此外，金秀賢還向金賽綸發了多張軍中生活照，當中包括身穿軍服的照片，以及吊鹽水的樣子。

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金賽綸的阿姨亦再度接受節目訪問，怒斥金秀賢「比殺人犯還可惡，不是只有拿刀殺人才叫殺人犯」，不滿他明明與金賽綸交往過，卻透過公司發聲明否認，並心痛姨甥女為愛放棄與前經紀公司YG續約，轉投金秀賢的公司GOLDMEDALIST，痛罵男方「不就給大家看證據了嗎？到底還要說什麼？不是應該道歉嗎？不是應該要承認嗎？到底要給多少證據，（金秀賢）才肯承認！」

不過自事件曝光以來，金賽綸的家人亦同樣被質疑「為何不阻止兩人交往」，對此，阿姨就無奈表示：「（初中的時候）我們不知道，因為藝人會在作品中相遇，本來就有可能會互相聯絡」、「他入伍前就一直聯絡（金賽綸），（之後）還一直傳當兵照，我們才覺得有點奇怪，那時候才發現，所以我們極力反對。」

她指，家人直到金賽綸高中才發現兩人在交往，卻已經來不及阻止。值得留意的是，金賽綸阿姨特別指出當年是金秀賢瘋狂追求金賽綸，而並非女方主動，

賽綸那時候還跟他說『不要玩弄小孩的真心』，金秀賢一定是說了什麼『我是真心的』，所以兩個人後來才交往。

金賽綸阿姨接著強調兩人一度論及婚嫁，「賽綸成年以後，還聊到了要結婚的話題，這種事情我真的不想再鉅細彌遺地對外說了。」兩人之間年齡相差12歲，家人亦不斷阻止他們交往。她之後語氣變得激動，表示「我們沒有力量，沒有人幫我們」，對於金秀賢公司的聲明很不諒解。

資料來源：《News1》、YouTube@가로세로연구소

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