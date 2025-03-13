  • 27°C
香港時間：2025313日 (四) 16:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

贖夢｜劉俊謙為張家輝新片賣命　寒夜拍池底拍戲險缺氧

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

劉俊謙在寒夜拍張家輝執導《贖命》的落水戲。

【贖夢 / 張家輝 / 劉俊謙 / 陳法拉】張家輝自編自導自演新作《贖夢》中，所有演員都為他拼命演出，跌進一個忘我狀態。陳法拉在預告片中面目掙擰的瘋癲演出，被網民冠以陳法癲稱號，感覺令人心寒。

 贖夢丨自導自演續驚慄情意結　張家輝減「蔡辛強」戲份傳承新一代

贖夢｜劉俊謙學習潛水獻首演

劉俊謙也如是，戲中飾演精神科文醫生的他，不斷陷入不安和困惑夢境之中，拍攝的過程裡也經過幾番掙扎。其中一場水底戲更令他抖不過氣來，絕對是一次搵命博的演出。 

阿謙為拍這場水底戲，電影公司特別安排了潛水教練在泳池實地教學，以便在拍攝時可運用到潛水技巧，呼吸、閉氣等動作。雖然小時候的他曾學過游水，但跟潛水又是兩回事。

他有所領會的說：「水底閉氣和呼吸，再一下子浮上水面，很難回到氣，真的須要不斷練習。教練還要在我一對腳加上鉛，以營造往下沉的效果，所以有一定難度。」而經過潛水教練指導下，阿謙亦掌握到有關基本技能，在正式拍攝當晚渾身解數的獻出首次潛水戲演出。

點擊圖片放大
+3
+2

贖夢｜除夕夜氣溫聚降全身盡濕

拍攝當晚既是除夕夜，又氣溫驟降，劇組又未及準備暖水。但種種天時地利人和下，未有影晌到阿謙的賣命演出，而且完成演出後，仍嫌自己在水底的表情不夠好，連導演家輝也讚嘆他對工作的認真態度不可多得。
 
阿謙為了拍攝這場夢境中水底掙扎戲，來來回回的由水面跳落泳池水底不下數次。而工作人員亦在現場預先準備薑茶、暖水袋，暖毯等讓他上水時，第一時間取暖，以免著寒。此情此景的演出經驗對他來說可真難忘。
 
阿謙感覺艱辛的說：「我第一次拍水底戲，氣溫突然聚降，又沒有暖水，這也是預料不到的。在水底演戲，連番掙扎動作，還要加上臉部表情配合，真不容易，不過最辛苦一刻是上水的一刻，全身盡濕，必須要工作人員拉我才夠力上水；而每次上水也得吸氧氣，有一刻真的抖不到氣。奈何又不能待在水中演戲太久，怕缺氧！幸好沒等到天亮，便完成整場戲，好一個難忘的除夕夜。」

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

贖夢｜陳法拉為張家輝瘋癲到底　帶病高樓企跳街頭赤腳狂奔零怨言
14:10 2025/03/05
贖夢｜陳法拉為張家輝瘋癲到底　帶病高樓企跳街頭赤腳狂奔零怨言
贖夢｜張家輝堂弟係上位動作演員　有骨氣不想叨光成名前沒四圍講
22:46 2025/03/10
贖夢｜張家輝堂弟係上位動作演員　有骨氣不想叨光成名前沒四圍講
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲

你可能感興趣

贖夢｜陳法拉為張家輝瘋癲到底　帶病高樓企跳街頭赤腳狂奔零怨言
14:10 2025/03/05
贖夢｜陳法拉為張家輝瘋癲到底　帶病高樓企跳街頭赤腳狂奔零怨言
贖夢｜張家輝堂弟係上位動作演員　有骨氣不想叨光成名前沒四圍講
22:46 2025/03/10
贖夢｜張家輝堂弟係上位動作演員　有骨氣不想叨光成名前沒四圍講
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
劉俊謙 張家輝 陳法拉 電影 導演 演員 娛樂行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩
肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
金賽綸逝世｜傳金賽綸遭金秀賢追債7億韓幣　舊拍檔元斌曾打算出手相救
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪