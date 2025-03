娛圈孝順仔｜凍齡混血歌手上載影片悼念亡父　利用AI重現「父子」相擁畫面超動容

▲ 「混血歌手」杜德偉用AI重現「父子」相擁畫面。

【杜德偉/AI技術/人工智能】63歲的杜德偉出身於音樂世家,父親杜奧利(Ollie Delfino)是菲律賓籍樂隊領班兼鼓手,母親是知名歌手張露。惟杜父於14年前因病離世,思念亡父的杜德偉利用AI技術製作了一段短片,讓父子「重聚」。

杜德偉爸爸|利用AI技術悼念父親

杜德偉(Alex)於IG上傳了一段短片,片中Alex身穿黑色西裝搭配墨鏡,十分有型,而打著鼓的杜父Gel晒頭兼穿上白色西裝,氣質非凡,最後,父子倆相擁的畫面讓人動容。

Alex還特地為影片配上英文經典老歌《Wonderful World》,並向天上的亡父說道:「Happy birthday daddy, you would have been 90」。這幕父子「重聚」的溫馨場面令不少圈中好友如方力申紛紛點讚。

杜德偉爸爸|孝順仔減產陪父母

Alex對父親杜奧利的思念一直深厚,去年,Alex在台北小巨蛋舉辦演唱會時,特地為亡父預留了「位置」,並在舞台上重現父親的歌聲。當時,他牽著兒子AJ的手,三代人跨越時空合唱《Wonderful World》,場面感人。

而Alex頗為孝順,2004年正值走紅之時,因發覺雙親年紀老邁,為花更多時間陪伴他們,因而刻意減產。14年前杜爸爸於台灣屏東離世,最後的日子Alex一直陪伴在側。

另外,父親杜奧利一直夢想開設茶餐廳,惟因病去世而未能如願,Alex為完成父親遺願,2013年於台北市投資台幣1千萬開設「港欣茶餐廳」。

杜德偉爸爸|欣賞父親風趣幽默

原來,父親杜奧利對Alex影響深遠,其風趣幽默的個性是受爸爸影響,他回憶起年幼時,因學業成績差,某次派發成績表時,每科都取得「H」,即俗稱的「擔梯」。Alex笑著說:「我以為爸爸一定會很生氣,怎料他笑著對我說:『你以後不要叫Alex,叫Halex啦!』後來知道我可以升班,他還帶我出街吃飯慶祝。」

父親杜奧利永遠保持樂觀和幽默感。Alex直言這對他的成長至關重要,他希望能將這份幽默感傳遞給兒子AJ,讓他在遇到挫折與困難時,能用輕鬆的態度看待事情。Alex說:「學會換個角度看待問題,笑一笑,真的沒什麼大不了的。」

轉眼間,兒子AJ即將滿9歲,每當與兒子互動時,Alex總會想起已故的父親。他曾回憶某天剃鬚時,AJ走到他身邊。Alex於是把電鬚刨放到兒子耳邊,讓他聽聽剃鬚聲,當下他不禁憶起父親曾做過相同的事。

Alex還記得某位長輩的一番話:「雖然父親已經離開,但他的一點一滴會漸漸回到你身邊,甚至進入你身體,成為你的一部分。」那一刻,Alex擁著兒子哭泣,並感激太太讓他有機會成為一位父親。

