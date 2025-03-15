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娛圈孝順仔｜凍齡混血歌手上載影片悼念亡父　利用AI重現「父子」相擁畫面超動容

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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「混血歌手」杜德偉用AI重現「父子」相擁畫面。

【杜德偉/AI技術/人工智能】63歲的杜德偉出身於音樂世家，父親杜奧利（Ollie Delfino）是菲律賓籍樂隊領班兼鼓手，母親是知名歌手張露。惟杜父於14年前因病離世，思念亡父的杜德偉利用AI技術製作了一段短片，讓父子「重聚」。

杜德偉爸爸｜利用AI技術悼念父親

杜德偉（Alex）於IG上傳了一段短片，片中Alex身穿黑色西裝搭配墨鏡，十分有型，而打著鼓的杜父Gel晒頭兼穿上白色西裝，氣質非凡，最後，父子倆相擁的畫面讓人動容。

Alex還特地為影片配上英文經典老歌《Wonderful World》，並向天上的亡父說道：「Happy birthday daddy, you would have been 90」。這幕父子「重聚」的溫馨場面令不少圈中好友如方力申紛紛點讚。

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杜德偉爸爸｜孝順仔減產陪父母

Alex對父親杜奧利的思念一直深厚，去年，Alex在台北小巨蛋舉辦演唱會時，特地為亡父預留了「位置」，並在舞台上重現父親的歌聲。當時，他牽著兒子AJ的手，三代人跨越時空合唱《Wonderful World》，場面感人。

而Alex頗為孝順，2004年正值走紅之時，因發覺雙親年紀老邁，為花更多時間陪伴他們，因而刻意減產。14年前杜爸爸於台灣屏東離世，最後的日子Alex一直陪伴在側。

另外，父親杜奧利一直夢想開設茶餐廳，惟因病去世而未能如願，Alex為完成父親遺願，2013年於台北市投資台幣1千萬開設「港欣茶餐廳」。

杜德偉利用AI技術令「父子」重聚。（取自instagram）

杜德偉爸爸｜欣賞父親風趣幽默

原來，父親杜奧利對Alex影響深遠，其風趣幽默的個性是受爸爸影響，他回憶起年幼時，因學業成績差，某次派發成績表時，每科都取得「H」，即俗稱的「擔梯」。Alex笑著說：「我以為爸爸一定會很生氣，怎料他笑著對我說：『你以後不要叫Alex，叫Halex啦！』後來知道我可以升班，他還帶我出街吃飯慶祝。」

父親杜奧利永遠保持樂觀和幽默感。Alex直言這對他的成長至關重要，他希望能將這份幽默感傳遞給兒子AJ，讓他在遇到挫折與困難時，能用輕鬆的態度看待事情。Alex說：「學會換個角度看待問題，笑一笑，真的沒什麼大不了的。」

轉眼間，兒子AJ即將滿9歲，每當與兒子互動時，Alex總會想起已故的父親。他曾回憶某天剃鬚時，AJ走到他身邊。Alex於是把電鬚刨放到兒子耳邊，讓他聽聽剃鬚聲，當下他不禁憶起父親曾做過相同的事。

Alex還記得某位長輩的一番話：「雖然父親已經離開，但他的一點一滴會漸漸回到你身邊，甚至進入你身體，成為你的一部分。」那一刻，Alex擁著兒子哭泣，並感激太太讓他有機會成為一位父親。

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