消委會香腸推介｜消委會測試30款香腸　7款安全高分腸仔不含致癌物+禁用獸藥

▲ 消委會測試30款香腸，當中7款不含致癌物及禁用獸藥，總評獲4.5星。

【消委會測試結果／腸仔消委會】香腸向來深受大小朋友歡迎，不少菜式都會見其蹤影。消費者委員會早前測試市面30款香腸，發現部分樣本含有獸藥代謝物和致癌物質。TOPick整合30款香腸的完整測試結果，以及7款總評4.5星的高分安全名單，想小朋友吃得健康，各位家長就要留意！

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消委會香腸推介｜30款香腸測試結果

根據第547期《選擇月刊》，消委會從市面搜集30款香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，就樣本的安全及營養素含量進行測試，亦檢視了產品包裝資料。

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紅色：高脂（每100克超過20克總脂肪）／高鈉（每100克超過600毫克鈉）

消委會香腸推介｜7款高分安全香腸

根據消委會報告，有7款香腸的總評獲4.5星，且沒有檢出獸藥代謝物SEM和致癌物多環芳香烴（PAHs）。

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消委會香腸推介｜2款香腸含獸藥代謝物

測試結果顯示，有3款香腸樣本檢出內地及歐美禁用獸藥呋喃西林的代謝物SEM。以往的研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定，而其代謝物SEM則可能令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，但現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。

消委會香腸推介｜3款香腸含致癌物PAHs

另外，有2款香腸檢出多環芳香烴（PAHs），多環芳香烴進入身體和代謝後，可能會排出體外，或形成有機會與DNA結合的可能致癌的代謝物。雖然樣本的檢出量沒有超過歐盟的限量，但由於屬基因致癌物，消委會已促請有關生產商改善產品中的多環芳香烴含量。

消委會香腸推介｜15款香腸屬「高脂」

是次測試的樣本中，有15款香腸屬於「高脂」，即每100克固體食物含超過20克總脂肪。總脂肪含量最高為「TOPVALU」，每100克含35.6克脂肪，以一名5歲女孩為例，一日食用6條已超標。

消委會香腸推介｜逾8成半屬「高鈉」

測試結果顯示，26款香腸樣本屬「高鈉」。根據食安中心的資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」食物。鈉含量最高的香腸樣本為「Harvest Creek」，每100克含1,280毫克鈉。

消委會香腸推介｜選購及食用香腸貼士

是次測試逾8成半屬高鈉食物，半數樣本屬高脂食物；另香腸屬於加工肉類，國際癌症研究機構於2015年把加工肉類歸類為「令人類致癌」（即第1組別物質）。世衞建議人們應節制進食加工肉類，以減少患癌的風險。

若決定購買香腸，在揀選產品時，可根據包裝上的產品描述、配料及營養標籤，盡量揀選較低脂及低鈉的產品，減低患上高血壓及心血管疾病的風險。

購買前應細心查看包裝是否完整，並留意食用期限，確保產品沒有過期。

購買後應根據包裝指示存放香腸，一般存放在4℃或以下的地方，開封後應盡快食用完畢。

烹調加工肉類時，應避免高溫的烹調方法例如煎炸、燒烤。

不少家長都會為小朋友炮製愛心便當，食油是不可缺少的煮食用品，消委會測試市面50款食油，發現近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，當中2款樣本的含量超出歐盟標準。TOPick為此整合了其餘21款不含「環氧丙醇」的食油名單，即睇詳情！

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