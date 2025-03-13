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金賽綸逝世｜金賽綸酒駕原因疑被逼陪酒逃跑　金秀賢三度否認指控稱下周將親自回應

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金賽綸酒駕原因疑被逼陪酒逃跑，金秀賢三度否認指控下周將親自回應。

【金賽綸 / 金秀賢 / 陪酒 / 酒駕】隨著近期韓國娛記不斷爆料，以及金賽綸家屬的控訴，愈來愈多的「證據」公之於眾，除金秀賢曾與未成年時期的金賽綸戀愛及債務問題外，金賽綸酒駕的原因亦被曝光。

金秀賢所屬公司今日（13日）三度否認指控，表示網絡流傳信息屬謠言，並表示手中有明確證據，金秀賢本人將於下周親自回應近期爭議。

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金賽綸逝世｜酒駕原因疑被逼陪酒逃跑　曝金秀賢帶旗下藝人陪酒

據韓媒報導，2年前令金賽綸事業一落千丈的酒駕事件原因，疑似是其遭到金秀賢公司要求她出席飯局並陪酒，期間發生「一些不好的情況」，至金賽綸倉皇逃跑酒後駕車發生事故。

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另外，有自稱曾是Gold Medalist公司的練習生直指金秀賢是「皮條客」，爆料金秀賢會帶旗下藝人去陪酒吃飯，「公司每個周末都有飯局，會選出高顏值身材好的藝人帶去吃飯喝酒，陪酒對象，不是投資人就是製作人和導演。」

金賽綸逝世｜曾試圖割腕輕聲

金賽綸離世當日，有韓媒體採訪她的鄰居，鄰居表示多次遇到金賽綸在樓梯間哭喊，自己與另一鄰居曾上前安慰，發現她手腕上有很多傷痕，猜測是曾試圖自殺。

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金賽綸逝世｜金秀賢三度否認指控下周將親自回應

金秀賢方面對連日來不斷的「毀滅式」爆料指控，於今早三度發聲明否認指控，堅稱網絡訊息均為謠言；並表示手中有明確證據，金秀賢將於下周親自回應，表明立場，以澄清毫無根據的謠言。

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