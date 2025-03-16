  • 19°C
香港時間：2025316日 (日) 19:31

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好男人面相｜堪輿學家唐碧霞分析3大好老公面相　1部位夠圓潤代表愛回家

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

想嫁個好老公？堪輿學家唐碧霞教大家從3大面相分辨好男人！

【面相/玄學/好男人面相/唐碧霞】很多女生曾在愛情路上遇上渣男，結果弄得遍體鱗傷，試問有誰不想與好男人結婚？堪輿學家唐碧霞老師就教大家從3大面相分辨對方是否好男人，當中一個部位一定要夠圓潤！

想嫁個好老公？一定要睇清楚3個部位：

  • 1. 下巴
  • 2. 鼻子
  • 3. 額頭

堪輿學家唐碧霞教大家從面相分辨好男人。（TOPick記者攝）

好男人面相｜1. 下巴圓潤

點擊圖片放大
+4
+3

唐老師指出，好男人面相第一時間要看他的下巴，因為下巴代表奴僕宮，代表對家庭的觀念，所以選男人，最好是選方下巴的男生，即是比較圓的下巴，甚至是雙下巴亦相當不錯。

因為下巴比較有肉的人，代表他一生當中對家庭觀念特別重，也十分著重身邊的人，最重要是結婚後喜歡回家，相對地，如果下巴比較尖的話，他會比較喜歡出街玩，未必經常返屋企。

好男人面相｜2. 鼻子高、長、直

點擊圖片放大
+2

第二個位置看鼻子，因為很多時候鼻子可以反映出一個男人的心腸和腰骨好不好，最重要是賺不賺到錢，假設一個男人的鼻子長得比較高、長、直，最好正面見到少少鼻孔，就代表他天性比較大方，賺到錢也肯花錢。

唐老師表示在她的角度而言，選男朋友或老公，她覺得大方少少會比較好：「相對正面見不到鼻孔的，代表他對金錢比較吝嗇，長期生活下去的話，大家要想清楚。」

好男人面相｜3. 額頭高闊

點擊圖片放大
+3
+2

第三個位置就是看額頭位置，因為額頭代表一個男人思想、思考、出身和父母關係，假設男生額頭生得比較高，高的話代表他適應力強、分析能力強，例如跟他去旅行的話，他去日本不會說不吃魚生，去意大利也不會說不吃意大利面。

同時額頭旁邊太陽穴位置夠寬闊的話，也是不錯的選擇，因為額頭較闊的人，代表他在15到30歲之間預先行運，早行運的人一是富二代，一是天生較聰明和特別容易運勢好的人。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

同場加映：「三圓三厚」旺夫相

正所謂「夫妻兩人一榮俱榮，一損俱損。」如果女人旺夫，能為老公帶來好運，自己也會過得順心如意！原來女人擁「三圓三厚」屬旺夫相，即睇詳情！

點擊圖片放大
+16
+15

相關內容：

好男人面相｜4大絕世好男人面相　鼻樑1特徵主性格固執應避之則吉

2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣　放不同顏色地氈助旺財避凶

唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
17:00 2025/01/12
旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
富貴面相｜想嫁個有錢人留意男人4大面相特徵　2部位夠飽滿財運亨通
18:00 2025/02/01
富貴面相｜想嫁個有錢人留意男人4大面相特徵　2部位夠飽滿財運亨通
渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌　呢個部位大主性慾強？
16:05 2024/12/17
渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌　呢個部位大主性慾強？
窮人面相｜男人擁這4種面相難聚財 　鼻有1特徵賺大錢也必破財
21:35 2024/12/23
窮人面相｜男人擁這4種面相難聚財 　鼻有1特徵賺大錢也必破財
撞鬼面相｜皓云師傅揭4大撞鬼面相及掌相　耳仔出現2特徵撞鬼機率達8成
20:24 2025/03/13
撞鬼面相｜皓云師傅揭4大撞鬼面相及掌相　耳仔出現2特徵撞鬼機率達8成
橫財面相｜台彩券公司分享最易中頭獎面相　樣貌有7大特徵盡快買六合彩
18:34 2025/01/06
橫財面相｜台彩券公司分享最易中頭獎面相　樣貌有7大特徵盡快買六合彩

你可能感興趣

旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
17:00 2025/01/12
旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
富貴面相｜想嫁個有錢人留意男人4大面相特徵　2部位夠飽滿財運亨通
18:00 2025/02/01
富貴面相｜想嫁個有錢人留意男人4大面相特徵　2部位夠飽滿財運亨通
渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌　呢個部位大主性慾強？
16:05 2024/12/17
渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌　呢個部位大主性慾強？
結婚 愛情 風水師 星相命理 占卜星相命理 風水

最高瀏覽

內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！
內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！
急症室最長等候時間（03月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月16日 時間16:05）
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】