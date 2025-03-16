好男人面相｜堪輿學家唐碧霞分析3大好老公面相　1部位夠圓潤代表愛回家

▲ 想嫁個好老公？堪輿學家唐碧霞教大家從3大面相分辨好男人！

【面相/玄學/好男人面相/唐碧霞】很多女生曾在愛情路上遇上渣男，結果弄得遍體鱗傷，試問有誰不想與好男人結婚？堪輿學家唐碧霞老師就教大家從3大面相分辨對方是否好男人，當中一個部位一定要夠圓潤！

想嫁個好老公？一定要睇清楚3個部位：

1. 下巴

2. 鼻子

3. 額頭

▲ 堪輿學家唐碧霞教大家從面相分辨好男人。（TOPick記者攝）

好男人面相｜1. 下巴圓潤

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唐老師指出，好男人面相第一時間要看他的下巴，因為下巴代表奴僕宮，代表對家庭的觀念，所以選男人，最好是選方下巴的男生，即是比較圓的下巴，甚至是雙下巴亦相當不錯。

因為下巴比較有肉的人，代表他一生當中對家庭觀念特別重，也十分著重身邊的人，最重要是結婚後喜歡回家，相對地，如果下巴比較尖的話，他會比較喜歡出街玩，未必經常返屋企。

好男人面相｜2. 鼻子高、長、直

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第二個位置看鼻子，因為很多時候鼻子可以反映出一個男人的心腸和腰骨好不好，最重要是賺不賺到錢，假設一個男人的鼻子長得比較高、長、直，最好正面見到少少鼻孔，就代表他天性比較大方，賺到錢也肯花錢。

唐老師表示在她的角度而言，選男朋友或老公，她覺得大方少少會比較好：「相對正面見不到鼻孔的，代表他對金錢比較吝嗇，長期生活下去的話，大家要想清楚。」

好男人面相｜3. 額頭高闊

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第三個位置就是看額頭位置，因為額頭代表一個男人思想、思考、出身和父母關係，假設男生額頭生得比較高，高的話代表他適應力強、分析能力強，例如跟他去旅行的話，他去日本不會說不吃魚生，去意大利也不會說不吃意大利面。

同時額頭旁邊太陽穴位置夠寬闊的話，也是不錯的選擇，因為額頭較闊的人，代表他在15到30歲之間預先行運，早行運的人一是富二代，一是天生較聰明和特別容易運勢好的人。

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