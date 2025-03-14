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浴室除濕法｜浴室排走濕氣應開門或關門？　日本達人教1招正確除濕　原來開埋風扇超錯！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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日本達人教1招正確排走浴室濕氣，原來開風扇開門係做錯！

【浴室除濕/去濕】踏入回南天，香港天氣潮濕，家中四周變得「濕笠笠」，尤其洗澡後浴室充滿濕氣，不少人會選擇打開門換氣或者使用風扇，但原來這樣反而會令濕度上升？日本家居達人分享1招，既能快速排走濕氣，也可以保持乾爽！

浴室除濕方法｜日本達人教1招快速排走浴室濕氣

日本家居達人於網上分享，當浴室滿是濕氣時，應該關上浴室門及打開抽氣扇，才能盡快將濕氣排走。若然打開浴室門，反而會使濕氣擴散到屋內其他地方，令濕度上升。而面對該做法應否打開浴室窗戶的疑問，他指打開窗可令乾燥的空氣進內，不過只會令窗戶附近的位置變乾，浴室其他地方依舊會有濕氣。如果想快速排走濕氣，最佳做法也是關上門窗及使用抽氣扇，如果家中浴室沒有安裝抽氣扇，可以改用抽濕機，可達到同樣效果。

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浴室除濕方法｜9大慳錢去濕除霉法

潮濕天氣令人厭煩，不少人都會開抽濕機對付，韓國媒體《AJU NEWS》早前列出9種「不使用抽濕機也可以去濕方法」，只要使用9樣生活用品，便可以簡單達到去濕除臭的效果，即使家中沒有抽濕機，也不用再擔心家裡濕笠笠有霉味！

點撃大圖睇9大慳錢去濕除霉法：

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延伸閱讀：去濕方法｜無抽濕機點算好？　9大慳錢去濕除霉法　蠟燭酒精茶葉都有用

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