花卉展2025懶人包｜3.14起一連10日維園舉行　打卡靚位/開放時間/展品

▲ 香港花卉展覽由3月14日起一連10日在維園舉行。

【香港花卉展覽 / 花展 / 維園 / 康文署】2025年香港花卉展覽明日（14日）至本月23日在維多利亞公園舉行，每日上午9時至晚上9時開放。今年的主題花是秋英，並以「綻放英姿」為主題。

康文署特別邀請小紅書KOL吸引內地遊客，預計今年可吸引65萬人次入場，旅客佔5至10%。

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香港花卉展覽2025｜環遊世界為主題

大會以以蘭花和康乃馨砌成秋英造型的主題花立體花牆，每朵直徑由1.4米至2.1米不等，為花展帶來英氣和活力，與前方近萬朵鬱金香互相襯托，帶來華麗的視覺效果。

會場中軸線是以環遊世界為主題的大型園林造景，在「浪遊歐洲」內有英式花園、荷蘭風車、希臘藍白小屋及法國薰衣草田等打卡位；以「非洲獵奇」為主題的賽馬會學童鑲嵌花壇，用鮮花鑲嵌成的大猩猩、河馬、駱駝同長頸鹿等動物。

在「環遊亞洲」內可遊覽喜瑪拉雅山、馬來西亞神山和日本富士山、北京天壇及新加坡超級樹等「名勝」。「美洲探險之旅」則探索古代文明，走訪瑪雅金字塔與復活節島摩艾巨人石像、西部牛仔等名勝。

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香港花卉展覽2025｜展出「花婆婆」作品

另一園景「大自然的禮物」外形如一個巨型禮物盒，園內遍植繡球花，入夜後禮物盒會亮起柔和燈光，營造浪漫氣氛。除園林造景外，花展亦搜羅多種稀有珍貴的觀賞植物，包括長筒藍曼陀羅、棱瓶花、豹斑懸星花及藍花藤（白花種）等，配合多種近年流行的竹竽科觀葉植物，讓市民欣賞。

今年花展特別展出本地畫家「花婆婆」的家具藝術作品，年逾90歲的花婆婆喜歡將作品繪畫在日常用品如鑊、摺椅、膠盆上，用色鮮艷，畫作充滿童趣。

大草地另設置以熊貓為主題的打卡熱點，以及大型充氣彈跳滑梯，逢周六及日上午10時至下午6時開放。

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香港花卉展覽2025｜預計65萬人次入場

2025年香港花卉展覽委員會主席戴婉君指，預計今年有約65萬人次入場，旅客佔5至10%。

除現金和八達通外，康文署今年加入支付寶、微信支付及轉數快等電子支付工具，方便市民及旅客。署方亦邀請大灣區的小紅書KOL，冀吸引內地客。

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戴婉君又指，今年花展預計開支約5000萬，較往年少400萬，她解釋是因為選擇性價比較高的承辦商及獲更多贊助，與財赤無關，又指用公帑時要留意性價比，「幾時都係希望以最少開支整到最靚」。

今年共有238個單位參展，包括81個來自11個國家的參展機構，分別有中國、日本、印尼、韓國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、越南、波蘭、馬來西亞和美國。

▲ 花展2025一連10日在維園舉行，環遊世界主題設希臘藍白小屋、荷蘭風車等打卡位(梁偉榮攝)

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