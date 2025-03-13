  • 26°C
香港時間：2025313日 (四) 18:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港花卉展覽2025懶人包｜3.14起一連10日維園舉行　打卡靚位/開放時間/展品

港聞

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港花卉展覽由3月14日起一連10日在維園舉行。

【香港花卉展覽 / 維園 / 康文署】2025年香港花卉展覽明日（14日）至本月23日在維多利亞公園舉行，每日上午9時至晚上9時開放。今年的主題花是秋英，並以「綻放英姿」為主題。

康文署特別邀請小紅書KOL吸引內地遊客，預計今年可吸引65萬人次入場，旅客佔5至10%。

花展2025｜九巴推27元來往口岸及維園路綫　轉乘電車亦有優惠

點擊圖片放大
+3
+2

香港花卉展覽2025｜環遊世界為主題

大會以以蘭花和康乃馨砌成秋英造型的主題花立體花牆，每朵直徑由1.4米至2.1米不等，為花展帶來英氣和活力，與前方近萬朵鬱金香互相襯托，帶來華麗的視覺效果。

會場中軸線是以環遊世界為主題的大型園林造景，在「浪遊歐洲」內有英式花園、荷蘭風車、希臘藍白小屋及法國薰衣草田等打卡位；以「非洲獵奇」為主題的賽馬會學童鑲嵌花壇，用鮮花鑲嵌成的大猩猩、河馬、駱駝同長頸鹿等動物。

在「環遊亞洲」內可遊覽喜瑪拉雅山、馬來西亞神山和日本富士山、北京天壇及新加坡超級樹等「名勝」。「美洲探險之旅」則探索古代文明，走訪瑪雅金字塔與復活節島摩艾巨人石像、西部牛仔等名勝。

點擊圖片放大
+2

香港花卉展覽2025｜展出「花婆婆」作品

另一園景「大自然的禮物」外形如一個巨型禮物盒，園內遍植繡球花，入夜後禮物盒會亮起柔和燈光，營造浪漫氣氛。除園林造景外，花展亦搜羅多種稀有珍貴的賞花植物，包括長筒藍曼陀羅、棱瓶花、豹斑懸星花及藍花藤（白花種）等，配合多種近年流行的竹竽科觀葉植物，讓市民欣賞。

今年花展特別展出本地畫家「花婆婆」的家具藝術作品，年逾90歲的花婆婆喜歡將作品繪畫在日常用品如鑊、摺椅、膠盆上，用色鮮艷，畫作充滿童趣。

大草地另設置以熊貓為主題的打卡熱點，以及大型充氣彈跳滑梯，逢周六及日上午10時至下午6時開放。

點擊圖片放大
+2

香港花卉展覽2025｜預計65萬人次入場

2025年香港花卉展覽委員會主席戴婉君指，預計今年有約65萬人次入場，旅客佔5至10%。

除現金和八達通外，康文署今年加入支付寶、微信支付及轉數快等電子支付工具，方便市民及旅客。署方亦邀請大灣區的小紅書KOL，冀吸引內地客。

點擊圖片放大
+3
+2

戴婉君又指，今年花展預計開支約5000萬，較往年少400萬，她解釋是因為選擇性價比較高的承辦商及獲更多贊助，與財赤無關，又指用公帑時要留意性價比，「幾時都係希望以最少開支整到最靚」。

今年共有238個單位參展，包括81個來自11個國家的參展機構，分別有中國、日本、印尼、韓國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、越南、波蘭、馬來西亞和美國。

花展2025一連10日在維園舉行，環遊世界主題設希臘藍白小屋、荷蘭風車等打卡位(梁偉榮攝)

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

賞櫻好去處｜周末踏青好去處　沙田大埔過百棵櫻花浪漫盛放【附櫻花花期+交通方式】
09:05 2025/03/12
賞櫻好去處｜周末踏青好去處　沙田大埔過百棵櫻花浪漫盛放【附櫻花花期+交通方式】
花展2025｜九巴推27元來往口岸及維園路綫　轉乘電車亦有優惠
15:49 2025/03/12
花展2025｜九巴推27元來往口岸及維園路綫　轉乘電車亦有優惠
Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
10:00 2025/03/11
Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日

你可能感興趣

賞櫻好去處｜周末踏青好去處　沙田大埔過百棵櫻花浪漫盛放【附櫻花花期+交通方式】
09:05 2025/03/12
賞櫻好去處｜周末踏青好去處　沙田大埔過百棵櫻花浪漫盛放【附櫻花花期+交通方式】
花展2025｜九巴推27元來往口岸及維園路綫　轉乘電車亦有優惠
15:49 2025/03/12
花展2025｜九巴推27元來往口岸及維園路綫　轉乘電車亦有優惠
Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
10:00 2025/03/11
Apple x 櫻花 x Snoopy ｜Apple Store 推出櫻花 x Snoopy 配件　慶祝 Snoopy 75歲生日
香港花卉展 電子支付 維多利亞公園 康文署 支付寶 展覽 大自然 KOL 香港 北京

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年　女兒盡得靚基因參加選美獲獎
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
金賽綸離世︱金賽綸生前最後露面憔悴蒼老似50歲　友人疑揭「酒駕」真相：金秀賢公司逼陪酒
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月13日 時間12:05）