金秀賢金賽綸｜金秀賢代言3個月即被質疑戀童癖　PRADA歷年代言人接連爆醜聞

▲ PRADA與金秀賢合作3個月即被爆出疑戀童癖，而PRADA歷年的代言人也多陷醜聞。

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世/Prada】Prada近年來屢遭代言人魔咒纏身，多位代言人接連爆發醜聞，讓品牌形象頻頻受創。從柯震東到金秀賢，PRADA代言人為何屢陷醜聞？

▲ Prada自去年12月官宣金秀賢為品牌代言人，未料日前遭爆料與已故女星金賽綸於2015年起開始交往，當時男方27歲、女方僅15歲，消息震撼韓國演藝圈。（IG圖片）

金賽綸逝世｜官宣3個月即出事

PRADA選中的代言人近年頻頻出事，自去年12月才剛官宣韓國頂流男神金秀賢為品牌代言人，未料日前遭爆料與已故女星金賽綸於2015年起開始交往，當時男方27歲、女方僅15歲，消息震撼韓國演藝圈，也讓PRADA再度捲入爭議。從柯震東、PG One、鄭爽到李易峰，品牌一次次中招，網友們︰「最衰品牌非它莫屬！」

金秀賢深陷醜聞，他被爆和已逝金賽綸曾交往，但當時女方才15歲還是未成年，且近日又被曝光他親密親吻她臉頰照片，似乎更證實兩人真的曾經交往，加上金賽綸是在2月16日過世，當日則剛好是金秀賢生日，讓網友毛骨悚然，更認為案情不單純。

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金賽綸逝世｜與未成年少女交往形象受損

近日接連被《橫豎研究所》爆猛料，不但公開金秀賢親吻金賽綸的照片和手寫情書，但他仍死不認戀情，使金秀賢形象大大受損，連40多萬粉絲的後援會也脫粉，如今負面影響已開始發酵，金秀賢部分代言品牌開始割席，其中他代言的時尚奢牌PRADA也岌岌可危。

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金賽綸逝世｜網民︰最短命代言只得7天

金秀賢去年才成為PRADA代言人，沒想到3個月後就出事，讓品牌也很頭痛，因為這也不是第一次遇到藝人陷入醜聞。PRADA像是有魔咒一般，過去的代言人或宣傳活動一個接一個，包括柯震東、鄭爽、李易峰、蔡徐坤、王昊、EXO燦烈、Red Velvet隊長Irene等，事件包括了吸毒、嫖妓、性侵等等。

如今就連形象一直都很完美的金秀賢也難逃魔咒，中國網友調侃該找風水師來看看，或是簽代言人前要先看雙方八字夾不夾，「真的是眼淚PRADA、PRADA的掉」、「PRADA根本是頂流避雷針」、「PRADA靠違約金又完成一個季度的任務」、「穿著PRADA的惡魔不是叫假的」。

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金賽綸逝世｜PRADA歷代醜聞事件簿

柯震東（2014）： 2014年因與房祖名（成龍的兒子）一起在北京涉嫌吸食大麻而被北京警方拘留。這一事件被稱為「房東吸毒事件」，對柯震東的演藝生涯造成了重大的影響。他被行政拘留14天，並在釋放後公開道歉。由於這一事件被列為「劣跡藝人」，遭到封殺。



PG One（2017）： PG One是一位中國說唱歌手，他因歌曲《聖誕夜》涉嫌教唆吸毒和侮辱女性而被批評。這一事件導致其公眾形象惡化，多次被封殺或下架，對其職業生涯造成了持久的影響。



韓女團Red Velvet隊長的Irene、男星燦烈（2020）︰ 他們共同擔任品牌大使，兩人也分別捲進爭議，宣布代言1個多月後2人先後爆出劈腿、耍大牌等負面新聞，時至今日雖有公開道歉，但網友們還沒有選擇原諒的跡象。



鄭爽（2021）： 鄭爽是一位中國女演員，她因逃稅和代孕棄養事件而被列為劣跡藝人。PRADA僅僅在7天內就終止了與她的合作，創下品牌史上「最短命代言人」紀錄，網友回應：「完美演釋7天包退。」



春夏（2022）： 春夏是一位中國女演員，她疑似因為支持敏感政治事件而被中國官方軟性封殺。避免引發不必要的爭議，品牌陷入尷尬，索性低調割席。



李易峰（2022）： 李易峰是一位中國男演員，他因涉嫌嫖娼事件而被列為劣跡藝人。多個品牌終止合作，PRADA也迅速撤下相關宣傳，對其職業生涯造成了重大的影響。



蔡徐坤（2023）︰ 蔡徐坤前陣子結束巡迴演唱會後，被爆出墮胎醜聞，讓粉絲的心情跌落谷底，而他參與的《奔跑吧 泰國篇》也延期播出，讓網友們紛紛猜測可能與蔡徐坤有關。



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