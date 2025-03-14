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癌症治療｜38歲人妻患4期肺癌用標靶藥恐影響胎兒　莫樹錦慨嘆：時間總是有限

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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一名渴望生育38歲新婚人妻患上4期肺癌，然而用標靶藥恐影響胎兒。

【肺癌/癌症/標靶藥】好消息同時也是壞消息，三十八歲患肺癌是極壞消息，但可以完全手術切除，肺膜有一點擴散也被切除，再加上有EGFR基因突變，用標靶藥治療能夠長久生存機會很高，也算壞消息中的好消息。

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Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

醫生解釋好壞消息後，本以為病者會滿意，惟離開前她提出另一疑難：「醫生，我想生孩子！」

剛結婚不久想生孩子很合理，她也理性地計劃先用標靶藥一段時間，情況穩定再人工取卵雪藏，合適時機才用IVF方法受孕。從眼神便知道她很想醫生給她支持，也感覺到母性的渴望，醫生確實很想給她鼓舞。

心裏掙扎一段時間，嘗試尋找解決方案，擴散至肺膜始終屬四期肺癌，雖只有一小點並已切除，但未可知是有多少肉眼看不見的癌細胞潛在肺膜，惟有用標靶藥才能把它們控制着，病人也得以正常生存，若停止藥物，細胞便有生長機會。

另一難題就是這標靶藥是Teratogenic，意思就是可以令胎兒不正常長大，按動物身上研究所得，這危險性相當高，懷胎九月總不能要病人停藥這麼久，而在香港，「代母」是不合法的。

再者，四期肺癌生存時間總是有限，五年十年已算很長，但對將要臨世的小朋友，這實是太短太短。

最終，病人還是含淚離去……

全文刊於《經濟日報》，原題為「兩難

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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