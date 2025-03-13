金賽綸逝世︱元斌想代金賽綸還債　拒絕好意背後原因曝光

▲ 元斌想代還債，金賽綸拒絕好意原因曝光。

【金賽綸 / 金秀賢 / 元斌 / 殺手代父】金秀賢近期被指曾與有「最美童星」之稱、當時僅有15歲的金賽綸拍拖，更指金秀賢向金賽綸要回7億韓元（374.9萬港幣）的賠償金，擊破金賽綸擊破了金賽綸最後防線致輕生致輕生。

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曾與金賽綸合作電影《殺手代父》結緣的影帝元斌，當日也有出席金賽綸喪禮。根據韓媒報道，當年二人合作《殺手代父》時，金賽綸只有9歲，元斌對金賽綸一直照顧有加，為給金賽綸樹立良好榜樣，也為避免片場出現二手煙而決定戒煙。另外，他曾送金賽綸筆電當禮物，她告訴元斌：「我長大要成為一個像你一樣優秀的大人」。

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元斌一直知道金賽綸狀況，對於他來說7億韓幣亦不算大數目，曾想代她還債，可是金賽綸有骨氣地堅持要靠自己打工清還債款，當時她確實到咖啡廳工作，隨後本來也要參與舞台劇演出，但最後因催討函想聯絡金秀賢，將兩人親密合照曝光後失去演出機會，最後卻走上絕路。

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